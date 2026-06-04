foto: Amatori Poggiardo
AMATORI – Poggiardo campione Aics Over 40 Lecce: risultati 30ª giornata e classifica finale
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 30 – ULTIMA
FC Castrignano-Fatac Scorrano 0-3
Alixias-City Gas Revolution 6-0
E. Coluccia Cutrofiano-FC Galatone 3-4
Pol. Uxentum-Salve/Morciano 3-0 a tav.
Presicce Acquarica-Aradeo 2-7
Atl. Ascla Tiggiano-Poggiardo 5-6
Salento Over Seclì-Galatone Romidò 3-1
CLASSIFICA
Poggiardo 78 vincitore campionato
Salento Over Seclì 61
Alixias 60
Aradeo 58
FC Galatone 56
Atl. Ascla Tiggiano 53
Fatac Scorrano 49
C.D. Melissano 45
FC Castrignano 35
Galatone Romidò 26
E. Coluccia Cutrofiano 24
Presicce Acquarica 17
Pol. Uxentum 17
City Gas Revolution 15 vincitore Coppa Disciplina
Salve/Morciano 6
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
32 RETI: Giuri V. (Aradeo) capocannoniere del torneo
24 RETI: Misciali G. (Salento Over Seclì);
17 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
15 RETI: Manco A. (FC Galatone), Greco Da. (Galatone Romidò);
14 RETI: Rizzo R. (Ascla Tiggiano);
13 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo), Greco Do. (Melissano), Lubello I.G. (Salento Over Seclì);
12 RETI: Cavalieri A. (Ascla Tiggiano), Filoni G. (Melissano), Scarascia P. (City Gas Revolution), Caputo R. (Poggiardo)
(…)
Federico Dimo (Alixias): miglior portiere del torneo