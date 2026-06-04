foto: Giordano e Vella
MAGLIE – Novità in panchina: ecco Mauro Giordano
La Toma Maglie riparte con una novità in panchina. Il nuovo allenatore sarà mister Mauro Giordano.
Già calciatore della Toma con cui vinse il torneo di Promozione 2008/09, Giordano, classe 1981, ha cominciato la carriera da allenatore a novembre scorso sulla panchina del Real Cellino (Prima Categoria girone C), salvando la squadra che aveva racimolato solo cinque punti nelle prime partite ed evitando anche i playout.
Giordano – si legge in una nota della Toma Maglie – “è amante del gioco propositivo, fatto di idee, corsa e nuove proposte, che si pone come obiettivi la valorizzazione dei giovani in un calcio sostenibile”.
“Sono orgoglioso di tornare qui come allenatore – dichiara Giordano –. So di ereditare un percorso importante, ma non siamo in competizione con nessuno se non con noi stessi. Sono stimolato e so che questa è una piazza particolarmente esigente. Se i tifosi mi ricordano da calciatore, allora sanno bene che ho sempre venduto cara la pelle: posso garantire che i miei ragazzi faranno lo stesso. Il mio
credo è la programmazione, il lavoro, il sacrificio e l’impegno. La coesione del gruppo e il saper ascoltare anche quando non si parla sono i valori che reputo fondamentali per fare bene. L’obiettivo? La salvezza. Camminerò di pari passo con la società e insieme valuteremo quali saranno i giocatori che resteranno e quali arriveranno. Questo è un nuovo anno e ribadisco di voler onorare questa storica maglia col sacrificio e il lavoro costante. Ringrazio la società, nella figura della presidente Paola Vella, il ds Taurino e il dg Buccarella per la fiducia che hanno riposto in me”.