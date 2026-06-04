foto: Corvino con Dorgu (lug. 2022)
LECCE – Plusvalenze record e volti di passaggio: i nomi e le cifre di sei anni di mercato corviniano
Di seguito un elenco non esaustivo delle operazioni di mercato concluse dall’ex direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino nel suo secondo ciclo a Lecce (2020-2026). Tantissime le compravendite, sia per la prima squadra, sia per la Primavera che, durante il suo secondo mandato, si cucirà lo Scudetto sul petto nella stagione 2022-23.
L’elenco è stato stilato con enorme difficoltà per due motivi: 1. non sempre c’è un comunicato ufficiale della società quando un calciatore viene ceduto (specialmente per quelli che riguardano la Primavera); 2. non sempre viene comunicata la cifra pattuita per la compravendita. Pertanto, l’elenco contiene – inevitabilmente – qualche errore o inesattezza.
Per una parte dei dati abbiamo attinto al database di transfermarkt, uno dei siti tematici per il calciomercato più noti e visitati al mondo.
2020-21
Acquisti: (definitivo) Hjulmand (2,5 mln), Henderson (0,6), Rodriguez (0,36), Listkowski (0,3), Nikolov (0,2), Bjorkengren (0,1), Pisacane, Maggio, Coda, Milli, Zuta; (tit. temporaneo) Dermaku, Stepinski, Paganini, Yalcin, Adjapong.
Altri (prestiti o titolo gratuito): Vulturar (0,5), Borbei (0,1), Hasic, Burnete, Lemmens, Back Crone, Hasic, Secansky.
Cessioni: (definitivo) La Mantia (4,5), Petriccione (1,5), Falco (1,2), Saraniti (0,02).
Altri: (prestiti o titolo gratuito) Rossettini, Riccardi, Benzar, Shakhov, Tsonev, Rispoli, Donati, Pierno, Nives, Dubickas, Vera, Milli.
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2021-22
Acquisti: (definitivo) Calabresi (1,5), Strefezza (0,55), Gargiulo (0,3), Gendrey (0,3), Blin (0,3), Bjarnason (0,25), Di Mariano (0,2), Helgason, Dermaku.
Altri (prestiti o titolo gratuito): Ragusa, Tuia, Plizzari, Asencio, Simic, Faragò, Barreca, Dermaku, Olivieri, Monterisi, Been, Gonzalez, Blondel, Coqu, Dreier, Torok, Johannsson, Samooja, Mommo, Nizet, Martì Salomaa, Berisha, Daka, Milli.
Cessioni: (definitivo) Henderson (1,5), Bjarnason (0,5), Fiamozzi (0,5), Meccariello (0,12).
Altri (prestiti o titolo gratuito): Monterisi, Mancosu, Riccardi, Maselli, Zuta, Nikolov, Pierno, Tachtsidis, Calderoni, Dubickas, Pettinari.
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2022-23
Acquisti: (definitivo) Banda (2), Samek (2); Di Francesco F. (0,8), Baschirotto (0,28), Cassandro (0,25).
Altri (prestiti o titolo gratuito): Umtiti (0,5), Maleh (0,5), Bistrovic (0,3), Voelkerling Persson, Ceesay, Brancolini, Frabotta, Oudin, Pezzella, Pongracic, Cetin, Romagnoli, Falcone, Askildsen, Colombo, Samooja, Munoz, Abdellaoui, Dorgu, Hegland, Bruhn, Kljun, McJannet, Gueddar, Corfitzen, Kkausinis, Bruns,
Cessioni: (definitivo) Coda (1,5), Di Mariano (1), Gargiulo (0,8), Vera (0,3).
Altri (prestiti o titolo gratuito): Majer, Felici, Benzar, Gabriel, Asencio, Frabotta, Calabresi, Simic, Monterisi, Lucioni, Listwkoski, Rodriguez, Bjorkengren, Ragusa, Cetin, Bistrovic, Inguscio, Oltremarini, Coqu, Ancora, Radicchio, Viola, Carrozzo, Nizet, Macrì.
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2023-24
Acquisti: (definitivo) Krstovic (3,8), Maleh (5,5), Falcone (4), Kaba (3), Pongracic (1,65), Pierotti (1,2), Ramadani (1,2), Faticanti (1), Oudin (1), Rafia (0,8), Dorgu (0,22), Smajlovic (0,1), Addo (0,4), Casciano (0.3).
Altri (prestiti o titolo gratuito): Venuti, Piccoli, Touba, Sansone, Almqvist, hegedus, Esposito Sebastian, Kongslev, Baxter, Helm, Adewale, Lukoki, Johnson, Lampinen-Skaug, Jemo, Casalongue, Zivanovic, Dempsey, Sangiorgio, Herceg, Winkelmann, Yilmaz.
Cessioni (definitivo): Hjulmand (19,5), Ceesay (2,5), Di Francesco F. (1,3), Monterisi (0,5), Cassandro (0,35), Bjorkengren (0,3), Romagnoli (0,1), Vulturar (0,4)
Altri (prestiti o titolo gratuito): Faticanti, Piazza, Macrì, Bleve, Pierno, Lucioni, Rodriguez, Mommo, Lemmens, Voelkerling Persson, Maleh, Strefezza, Helgason, Smajlovic, Listkowski, Tuia, Kausinis, Casalongue, Hegedus, Hasic, Carrozzo, Abdellaoui, Baxter, Bruhn, Adewale, Lukoki, Kongslev, Kljun, Salomaa, Borgo, De Vito, Milli, Russo, Herceg, Lampinen-Skaug.
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2024-25
Acquisti: (definitivo) Marchwinski (3), Gaspar (2), Coulibaly (1,8), N’Dri (1,5), Tiago Gabriel (1,2), Jean (1), Veiga (1), Fruchtl (1), Hasa (0,15), Delle Monache (1), Scott (0,8), Regetas (0,1).
Altri (prestiti o titolo gratuito): Rebic, Guilbert, Morente, Pierret, Bonifazi, Sala, Pelmard, Karlsson, Sakho Dramè, Pejazic, Ubani, Lami, Rafaila, Bertolucci, Aklil, Denis, Gorter, Van Driel, Kovac, Pehlivanov, Knutsen, Brusdeilins, Mboko.
Cessioni (definitivo): Dorgu (30), Pongracic (15), Gendrey (9,5), Strefezza (4,78), Blin (1,5), Hasa (0,5).
Altri (prestiti o titolo gratuito): Venuti, Smajlovic, Salomaa, Brancolini, Daka, Rodriguez, Lemmens, Oudin, Listkowski, Voelkerling Persson, Bonifazi, Samek, Lemmens, Borbei, Viola, Mommo, McJannet, Pelmard, Faticanti, Dermaku, Dempsey, Casciano, Davis, Leone, Dell’Acqua, De Vito, Leuzzi, Russo, Ciucci, Moccia, Gromek, Borgo, Milli, Kongslev, Nikko, Helm, Pascalau, Rebic (svinc.).
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2025-26
Acquisti: (definitivo) Siebert (5,5), Stulic (5), Gandelman (3), Ngom (2), Sala (1,5), Kouassi (1), Jovic (1), Ndaba (0,93), Fofana (0,6), Perez (0,525), Nohr (0,06),
Altri (prestiti o titolo gratuito): Sottil (0,5), Cheddira, Camarda, Esteban, Laerke, Minkov, Kozarac, Onyemachi, Bargallò Sans, Milojevic, Calame, Flies, Skovgaard, Staszak, Dalla Costa.
Cessioni (definitivo): Krstovic (25), Baschirotto (3), Rodriguez (1,2), Samek (0,3), Pierret (0,1), Oudin, Bleve, Voelkerling Persson, Rafia.
Altri (prestiti o titolo gratuito): Kaba (0,5), Addo (0,075), McJannet, Lemmens, Morente, Guilbert, Esposito Sebastian, Borbei, Jovic, Burnete, Kouassi, Maleh, Salomaa, Mommo, Herceg, Sansone, Corfitzen, Burdeilins, Sakho Dramè, Pejazic, Verdosci, Minerva, Metaj, Ubani, Yilmax, Regetas, Nikko, Knutsen, Denis, Russo, Agrimi, Winkelmann, Zivanoivic, Delle Monache, Bertolucci (svinc.), Casciano (svinc.), Bargallò Sans, Ubani.