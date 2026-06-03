LECCE – I numeri di Pantaleo Corvino in giallorosso: oltre 500 le partite da dirigente
Al termine del campionato 2025/26, questi sono i numeri di Pantaleo Corvino, in generale e dietro la scrivania dell’Us Lecce.
I numeri aggiornati:
Serie A: 747 partite (329 col Lecce);
Serie B: 194 partite (152 col Lecce)
Coppa Italia: 72 partite (40 col Lecce)
Playoff: 6 partite (2 col Lecce)
Champions League: 18 partite;
Coppa Uefa: 16 partite;
Europa League: 8 partite
Per un totale di 1.061 partite nei professionisti (523 col Lecce).
A ciò si aggiungono due dati: i quattro campionati di Serie B vinti su cinque disputati (il non vinto è quello del Lecce, terminato in semifinale playoff nel 2020-21) e i dieci campionati di Serie C, per un totale di oltre 1.600 partite in carriera, partendo dalla Terza Categoria fino alla Champions League.
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I risultati col Lecce stagione per stagione:
1998-99: Serie B – promosso in A
1999-00: Serie A – salvezza
2000-01: Serie A – salvezza
2001-02: Serie A – retrocessione in B
2002-03: Serie B – promosso in A
2003-04: Serie A – salvezza
2004-05: Serie A – salvezza
2020-21: Serie B (semifinale playoff persa)
2021-22: Serie B – promosso in A
2022-23: Serie A – salvezza
2023-24: Serie A – salvezza
2024-25: Serie A – salvezza
2025-26: Serie A – salvezza