LECCE – Christian Lupo da muro dell’U17 a eroe d’Europa: para tre rigori alla Spagna e trascina l’Italia in finale

C’è una nuova stella salentina che brilla nel firmamento del calcio giovanile internazionale, ed è quella di Christian Lupo. Il giovanissimo portiere di proprietà del Lecce, nato a Bari il 29 maggio 2009, ha firmato un’autentica impresa con la maglia della Nazionale Italiana Under 17, diventando l’assoluto protagonista della semifinale degli Europei di categoria contro la Spagna, vinta dagli Azzurrini ai calci di rigore.

Lupo ha letteralmente blindato la porta dell’Italia ipnotizzando gli attaccanti spagnoli per ben tre volte nel corso della partita: un primo miracolo lo ha compiuto al 29’ del primo tempo, parando un penalty sullo 0-0 e tenendo a galla i suoi, per poi ripetersi con altre due prodezze decisive durante la lotteria finale dei calci di rigore. Adesso, per il talento giallorosso e per i compagni guidati dal CT Daniele Franceschini – vecchia conoscenza del calcio leccese –, il sogno si chiama finale: l’appuntamento con la storia è fissato per domenica 7 giugno alle ore 19:00, quando l’Italia si giocherà il titolo di Campione d’Europa contro il Belgio.

La storia tra Christian Lupo e il Lecce comincia nel 2022, quando gli osservatori giallorossi lo prelevano dall’Asd Bari Campioni per inserirlo nella formazione Under 14. Da quel momento inizia una trafila nel settore giovanile fatta di pazienza, lavoro silenzioso e costanti tappe di crescita. L’esordio nella categoria U17 arriva il 28 aprile 2024 sotto la guida di Vincenzo Mazzeo, subentrando nei minuti finali a Daniele Bleve. Nella stagione successiva colleziona un gettone in Under 17 il 22 settembre 2024 in casa contro la Fiorentina (con Fabio Marrocco in panchina) e debutta in Under 18 il 17 maggio 2025 nella sfida contro il Cagliari, lanciato da Simone Schipa.

Nella stagione appena conclusa, Lupo diventa il punto di riferimento assoluto dell’Under 18 di Fabio Marrocco. Raccoglie ben 29 presenze e 3 clean sheet, risultando decisivo per la conquista della salvezza arrivata proprio all’ultimo respiro grazie al rotondo 4-1 sulla Cremonese.

Parallelamente agli impegni con l’Under 18, il classe 2009 si guadagna la promozione come vice di Plamen Penev nella formazione Primavera, accumulando una costante presenza in panchina senza tuttavia bagnare l’esordio nella massima categoria giovanile.

Le prestazioni sfoderate in Salento non passano inosservate al CT della Nazionale Under 17, Daniele Franceschini, che a gennaio 2026 decide di convocarlo in azzurro. Il debutto assoluto arriva il 22 gennaio 2026 in un’amichevole di lusso proprio contro la Spagna, disputando 66 minuti di ottimo livello, a cui fa seguito un’altra apparizione nel test match di febbraio contro la Francia.

A marzo, Franceschini gli affida definitivamente le chiavi della porta per le qualificazioni agli Europei, schierandolo titolare nelle sfide cruciali contro Portogallo, Islanda e Romania. Il resto è storia recente: a fine maggio scattano gli Europei e Lupo si prende la scena continentale giocando ogni minuto della fase a gironi, mantenendo la porta inviolata nei successi contro la Francia (1-0) e il Montenegro (3-0), e uscendo indenne dal pirotecnico 3-3 contro la Danimarca, fino all’apoteosi della semifinale contro la Spagna. Ora il Salento calcistico intero si stringe attorno al suo baby rappresentante, pronto a spingerlo verso la conquista del tetto d’Europa.