SERIE A – È la giornata dei calendari per la stagione 2026/27

Così come lo scorso anno, il nuovo calendario di Serie A nasce a giugno, a pochi giorni dalla conclusione della stagione agonistica.

Oggi alle 18.30, dal Teatro Regio di Parma, si svelerà la sequenza delle 38 giornate e delle 380 partite che dovranno giocarsi a partire dal 23 agosto prossimo (salvo anticipi di data) per chiudersi il 30 maggio 2027. Turni infrasettimanali il 28 ottobre e il 6 gennaio; sosta natalizia il 27 dicembre; soste per le nazinali il 27 settembre e 4 ottobre, il 15 novembre e il 28 marzo.

La Coppa Italia aprirà i battenti il 9 agosto col turno preliminare; a seguire il trentaduesimi il 16 agosto; i sedicesimi il 2 settembre (con data di riserva il 15 settembre); ottavi di finale il 2 e 16 dicembre (data di riserva 13 gennaio); quarti il 3 e 10 febbraio; semifinali, andata il 3 marzo, ritorno il 21 aprile; finale il 19 maggio.

Anche quest’anno il calendario sarà asimmetrico, cioè la sequenza delle gare del girone d’andata non sarà simile a quella del ritorno; i derby di Milano, Roma e Torino saranno calendarizzati in giornate diverse e non alla prima, né all’ultima, né alla nona giornata. Le squadre partecipanti alle Coppe non si potranno incrociare nelle giornate numero 7, 21, 25, 28, 31 e 34.

L’anno scorso il Lecce esordì a Genova e contro i rossoblù ha chiuso la stagione – in maniera trionfale – solo 12 giorni fa.

Il campionato Primavera, infine, partirà il 22 agosto e si chiuderà, per la regular season, il 22 maggio; la fase finale si giocherà dal 27 maggio al 3 giugno; anche la Coppa Italia Primavera partirà il 22 agosto con il 1° turno preliminare; dal 28 ottobre, via ai trentaduesimi con finale fissata per il 28 aprile.