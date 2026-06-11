VOLLEY B/m – Taviano si ripete anche a domicilio: annientato Sorrento, si ritorna in A3

La Pag Volley Taviano compie un’autentica impresa sul campo del Volley Meta Sorrento e, grazie a un netto e spietato 0-3 nella finale di ritorno dei playoff, conquista la promozione in Serie A3. Proprio come era accaduto nella sfida d’andata al Pala Ingrosso, i ragazzi del presidente Davide Gaetani si sono dimostrati insuperabili, coronando a tempo di record una stagione straordinaria fatta di sacrifici, investimenti mirati e grandissima passione. Per la gloriosa società salentina si tratta di uno storico ritorno nel volley che conta dopo ben sette anni di assenza, dopo aver dominato prima il campionato di Serie B e poi la fase playoff.

Vinti i primi due set (a 21 e a 23), il Taviano ha archiviato la pratica promozione con un turno d’anticipo, rendendo il terzo parziale una pura formalità (23) di fronte a un Sorrento ormai rassegnato. La vittoria ha scatenato la festa sul parquet campano insieme al gruppo di tifosi salentini saliti in trasferta, sancendo il ritorno ufficiale della compagine giallorossa nel gotha della pallavolo nazionale.