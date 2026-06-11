LECCE – Pantaleo Corvino: numeri, fatti, ambizioni, stanchezze e voglia di ripartire (altrove)

Nessuno – o ben pochi -, nel calcio italiano, può (possono) permettersi il lusso di far parlare i fatti con la stessa forza di Pantaleo Corvino. Al netto di un carattere non sempre facile e di una consapevolezza di sé che non ha mai cercato di nascondersi — come testimonia il celebre murales sulla facciata della sua casa di Vernole —, il direttore sportivo salentino ha dalla sua parte la verità dei numeri. Cifre e traguardi che lui stesso non perde occasione di ribadire in ogni intervento pubblico: quel percorso professionale che lo ha visto partire dai campi della Terza Categoria per arrivare fino ai palcoscenici della Champions League. Un cammino che, piaccia o meno l’uomo, ne consacra la figura a livello nazionale. Le sue ultime dichiarazioni segnano la fine di un’era in Salento e offrono il ritratto di un dirigente che ha raggiunto il limite del proprio modello di lavoro, facendo luce sulle sue reali intenzioni nel rapporto con la piazza.

STANCO DEL LECCE, NON DEL CALCIO – Subito dopo la sfida tra Lecce e Genoa, Corvino aveva annunciato di volersi prendere una pausa perché “stanco”. Una dichiarazione che a molti era sembrata il preludio a un definitivo ritiro. Oggi emerge uno scenario diverso. Corvino non è stanco del calcio in senso assoluto, nonostante le sue quasi 77 primavere; è stanco di operare in un contesto di sostenibilità estrema, dove ogni sessione di mercato impone di pesare ogni centesimo e di scommettere su profili economici nella speranza che esplodano. Un metodo che richiede un dispendio di energie mentali logorante per chiunque, e che Corvino sente non più compatibile con le proprie ambizioni. Quello che sembrava un addio alle armi si rivela il rifiuto di un modello di lavoro specifico, non del mestiere in sé. È bene precisare, però, che quel modello non è nato per caso: è la diretta conseguenza delle risorse a disposizione di una società come il Lecce, che ha costruito la propria storia recente sulla valorizzazione dei talenti e sulla gestione oculata dei conti. Una scelta societaria legittima, che Corvino ha condiviso e applicato per anni con risultati oggettivamente straordinari.

IL DIFFICILE RAPPORTO CON LE CRITICHE – Il rapporto complicato con l’ambiente salentino è il risultato di un incastro di fattori personali e comunicativi. La continua insofferenza verso i giudizi esterni che non siano lodi sperticate e uno stile comunicativo diretto e talvolta aspro hanno spesso amplificato incomprensioni e malintesi, scavando un solco con parte della tifoseria. Questo cortocircuito, tuttavia, va letto senza distorcerne i contorni. La piazza leccese non ha mai chiesto obiettivi fuori dalla portata del club: l’auspicio recente dei tifosi – almeno dopo la salvezza di due stagioni fa con Gotti, arrivata a tre giornate dalla fine e con la squadra in attesa di giocare la partita con l’Udinese – è sempre stato quello di vivere le salvezze con meno affanni, di costruire organici capaci di tagliare il traguardo con qualche turno di anticipo, senza dover aspettare l’ultimo secondo dell’ultima giornata per conoscere il proprio destino. Mai di giocare le Coppe europee, per intenderci. Richieste comprensibili, legittime, tutt’altro che irragionevoli, al netto degli eccessi ingiustificabili che talvolta si leggono sui social e, in generale, sul web.

UN CAPOBRANCO PRONTO A RIPARTIRE (ALTROVE) – La frase “se lavoro sono in prima linea, un capobranco” definisce con chiarezza il suo stile totalizzante di gestione. Corvino non può fare il dirigente da dietro le quinte, alla Trinchera, per intenderci; o gestisce l’intera area tecnica o preferisce farsi da parte. Coerente, in questo senso, con tutta la sua carriera. Significativo anche un dettaglio passato quasi inosservato: nella conferenza stampa condivisa con il presidente Sticchi Damiani, il nome di Stefano Trinchera – il suo vice, figura interna destinata naturalmente a raccogliere l’eredità operativa – non è mai stato pronunciato. Una scelta, voluta o non voluta, difficile da interpretare. E le parole di Corvino (“spero che chi verrà al mio posto non sarà accomunato a me”) sembrano costruite proprio attorno a quella figura non nominata, forse uno scudo protettivo lanciato in sua difesa: affinché possa lavorare senza dover portare il peso di paragoni continui con un modus operandi personale e difficilmente replicabile. Cosa, in verità, abbastanza difficile, essendo stato, Trinchera, un autentico braccio destro di Corvino dal 2021 a ieri.

CONSENSO E PLEBISCITO – Quattordici anni complessivi a Lecce, undici stagioni in Serie A e tre campionati di Serie B vinti: sono numeri che parlano da soli e che nessuna contestazione può cancellare. Per ricordare il proprio valore, Corvino richiama anche i risultati ottenuti lontano dal Salento, a Firenze soprattutto ma anche a Bologna. Sul fronte delle critiche ricevute, vale però una considerazione: piacere al 100% della piazza è impresa riuscita nella storia solo a chi ha usato metodi alternativi per accaparrarsi il consenso. E, in quel caso, non si parla più di consenso ma di plebiscito. Dare un peso eccessivo alle voci più ostili rischia di distorcere una lettura che, nei numeri e nei fatti, resta largamente positiva. È innegabile che, nel corso della sua carriera, Corvino abbia saputo individuare e lanciare calciatori che si sono poi rivelati autentici campioni, contribuendo in modo significativo alle casse delle società che lo hanno ingaggiato. Un talento raro, che ha fatto scuola. Sarebbe però parziale non ricordare che accanto a quei colpi felici esistono anche molti nomi su cui aveva scommesso e che, alla fine, non hanno lasciato traccia nel calcio che conta, o ne hanno lasciata una abbastanza trascurabile. Come per ogni dirigente, il mestiere si misura sulla media: e la sua, complessivamente, resta di alto livello – ma non immune da naturali e fisiologici errori di valutazione, come è normale che sia per chi non è dotato di poteri sovrannaturali.