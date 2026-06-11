LECCE – Primi passi di mercato: prolungamento contrattuale per tre titolari e tre ex Primavera

Primi passi strutturali per il Lecce 2026/27, in attesa che vengano ufficializzati il nome del nuovo direttore generale/sportivo e del nuovo allenatore.

Il club giallorosso ha allungato di un anno la scadenza dei contratti di Antonino Gallo, Ylber Ramadani e Lameck Banda: per tutti il nuovo termine è fissato al 30 giugno 2027.

Contestualmente, via Costadura comunica di aver esercitato l’opzione, prevista dai termini contrattuali, per allungare i contratti di Olaf Gorter, Niko Kovac e Marlon Ubani che saranno, dunque, legati al Lecce sino al giugno 2029.

Gallo è in giallorosso dal 2020/21. A inizio della scorsa stagione, il difensore palermitano aveva preannunciato la sua ultima stagione in Salento, ma poi le cose sono andate diversamente. Ramadani giocherà a Lecce la sua quarta stagione consecutiva mentre sarà la quinta – salvo novità di mercato – per Banda.

Fiducia in tre dei più promettenti prospetti emersi dalla Primavera giallorossa: Gorter ha già esordito quest’anno in A (due presenze, una mezzora abbondante contro la Roma); solo panchina in A per Kovac mentre l’esterno difensivo destro Ubani, quest’anno, è andato a fare esperienza altrove giocando la Serie C con Salernitana e Cavese.