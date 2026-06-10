ECCELLENZA – Caso Massafra verso la conclusione? Il Collegio di Garanzia respinge il ricorso del club

Il Collegio di Garanzia del Coni, nella seduta del 5 giugno scorso, ha respinto il ricorso della Soccer Massafra avverso le decisioni della Corte d’Appello Federale che aveva, a sua volta, respinto il reclamo del club tarantino sulle decisioni che riguardano il calciatore Raffaele Pentimone, il cui tesseramento è stato dichiarato irregolare alla data del 14 dicembre 2025.

La Corte d’Appello, ora, dovrebbe prendere atto della decisione del Collegio nella riunione fissata per il prossimo 22 giugno.

La classifica di Eccellenza, pertanto, dovrebbe restare quella uscita fuori dopo che il dipartimento Tesseramenti della Figc aveva dichiarato l’irregolarità del calciatore, col Massafra retrocesso direttamente con 26 punti (e dieci di penalizzazione).