EVENTI – Lo sport come strumento di riscatto e inclusione: al via la IX edizione di “Fuori…gioco!” nella casa circondariale di Taranto

Presso la Casa Circondariale di Taranto è ricominciato “Fuori…gioco!”, il collaudato progetto rieducativo giunto alla sua nona edizione. L’iniziativa, ideata dall’avvocato Giulio Destratis (presidente dell’E.T.S. A.P.S. Fuorigioco) e sostenuta dal direttore dell’istituto Luciano Mellone, gode dei prestigiosi patrocini del Ministero della Giustizia e dell’Associazione Nazionale Magistrati, prefiggendosi lo scopo di diffondere tra i detenuti i valori civili e l’inclusione attraverso la cultura dello sport.

Il percorso si articola inizialmente in una serie di lezioni teoriche che spaziano tra strategie di gioco, diritto e giustizia sportiva, traumatologia e giornalismo di settore. Tra i primi relatori a portare la propria testimonianza umana e professionale c’è stato anche l’allenatore del Taranto Calcio, Ciro Danucci, che ha incontrato i partecipanti davanti a un murales a tema calcistico realizzato all’interno della struttura.

Attualmente il progetto è entrato nella sua fase operativa con intense sessioni di preparazione atletica in vista del momento più atteso dell’intero programma. Sabato 27 giugno, a partire dalle ore 18.30, sul terreno del rinnovato Stadio Comunale di San Giorgio Jonico si disputerà infatti il tradizionale torneo quadrangolare, un evento unico a livello nazionale che vedrà sfidarsi in campo le rappresentative di magistrati, avvocati, agenti di Polizia Penitenziaria e detenuti nel segno del fair play.