BASKET C/m – LSB Lecce, definito lo staff tecnico a supporto di coach Michelutti

È stato ufficializzato lo staff tecnico della Scuola di Basket Lecce per la prossima stagione. Accanto al riconfermato coach Daniele Michelutti opereranno ancora Gioele Galati, primo assistente e preparatore fisico, e Stefano De Carlo, nome nuovo che porterà esperienza e competenza all’interno del club leccese.

La conferma di Galati rappresenta un segnale di continuità. Dopo il lavoro svolto nelle ultime stagioni, durante le quali ha saputo distinguersi per preparazione, professionalità e qualità umane, continuerà a ricoprire un ruolo centrale nello staff della prima squadra. Oltre a essere il primo assistente di coach Michelutti, sarà infatti anche il preparatore fisico del gruppo, una doppia responsabilità che testimonia la piena fiducia riposta nei suoi confronti dalla società. Il suo contributo andrà ben oltre il supporto tecnico durante allenamenti e partite: sarà una figura chiave nella programmazione del lavoro quotidiano, nella crescita dei giocatori e nella preparazione atletica, aspetti fondamentali per affrontare al meglio una stagione lunga e impegnativa.

La principale novità è rappresentata dall’arrivo di Stefano De Carlo, allenatore di grande spessore che entrerà a far parte dello staff come secondo assistente della Serie C e co-allenatore dell’Under 19 Gold al fianco di Michelutti. Un incarico che conferma la volontà del club di rafforzare il legame tra settore giovanile e prima squadra, costruendo un percorso tecnico condiviso e offrendo ai giovani atleti un’opportunità concreta di crescita. De Carlo porta con sé un bagaglio di esperienze maturate in realtà di assoluto prestigio del basket italiano, tra cui Varese, piazza storica che rappresenta un punto di riferimento per la pallacanestro nazionale. Le competenze acquisite nel corso della sua carriera, unite alla cura dei dettagli tecnici e alla capacità di lavorare sullo sviluppo individuale dei giocatori, rappresenteranno un importante valore aggiunto per tutto l’ambiente.

Con la conferma di Gioele Galati e l’ingresso di Stefano De Carlo, prende così forma uno staff tecnico di assoluto livello, pronto ad affiancare coach Daniele Michelutti nel percorso della nuova stagione. Un gruppo di lavoro costruito con l’obiettivo di valorizzare il roster, accompagnare la crescita dei giovani e affrontare con entusiasmo, competenza e ambizione le sfide del prossimo campionato.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)