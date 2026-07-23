LECCE – Di Francesco a Sky: «Mercato? Vorrei tutto e subito ma so che non si può. Banda? Rispetto per la maglia, su questo non transigo»

Dalle frequenze di Sky Sport, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha fatto il punto sul momento dei giallorossi dal ritiro estivo. Dall’identità tattica alle manovre di mercato, fino all’intricato caso Banda, l’allenatore ha toccato tutti i temi più caldi dell’attualità salentina.

Di Francesco ha sottolineato il valore di proseguire il percorso iniziato la scorsa stagione, evidenziando come la permanenza in Serie A sia stata la chiave per dare solidità al progetto: «Una volta che entri qua dentro cominci a pensare alle varie soluzioni. Non dico problematiche, ma ti immedesimi nel tuo ruolo e cerchi di fare le cose al meglio. Il vantaggio della conferma rimane per entrambi: vengo da stagioni particolari dove però credo di aver costruito qualcosa di importante a livello di identità, è mancato solo il risultato. Ma il calcio è fatto anche di risultati e sono contento di aver raggiunto la salvezza per dare continuità tecnica. Ora posso mettere nuove conoscenze a disposizione del gruppo dopo quelle già acquisite».

Sul fronte delle trattative e sulle richieste per il reparto avanzato, il mister predica pazienza, delineando però identikit molto precisi: «Mercato? Credo che il direttore Trinchera si stia muovendo in questa direzione. Avere fretta e accontentarsi può essere un errore, sa bene di cosa abbiamo bisogno in linea con le possibilità societarie. Servono giocatori con determinate caratteristiche, serve capire che sforzo può fare la società. Da allenatore vorrei tutto e subito, ma so che non è possibile».

«Le caratteristiche del nuovo attaccante? Cerchiamo un profilo differente rispetto a Štulić, che è bravo ad attaccare la profondità, e che magari possa coesistere con lui. Poi bisogna rifare gli esterni e nel mio 4-3-3, che può essere anche un 4-2-3-1, le ali fanno la differenza: lo si è visto anche negli ultimi Mondiali».

Tra le novità tattiche di questa preparazione spicca la scelta di provare Santiago Pierotti in posizione di mezzala, un’idea condivisa interamente con l’area tecnica: «Se lo stiamo facendo è perché è stata fatta una valutazione anche col direttore in base alle sue caratteristiche. Serve continuità, ci stiamo lavorando e io ci credo. Intanto il calciatore acquisisce altre conoscenze ed è fondamentale la disponibilità che ci dà: è un ragazzo eccezionale, la sua voglia di interpretare questo nuovo ruolo deve essere uno stimolo per lui e per noi che cerchiamo nuove soluzioni in mezzo».

Infine, il tecnico pescarese ha riservato parole ferme e prive di sconti sulla situazione legata a Lameck Banda, rimarcando i principi di disciplina e attaccamento ai colori sociali richiesti dalla società: «Banda? Ognuno può avere l’ambizione di migliorarsi, il passaggio però bisogna farlo per bene e si deve avere senso di appartenenza a questa maglia. E quando sei qua devi dare il meglio. Questi ragazzi possono fare le scelte che vogliono, ma serve responsabilità e rispetto: su questo non transigo, né io né la società».