foto: D. Michelutti
BASKET C/m – LSB Lecce, si riparte dalla guida tecnica di Daniele Michelutti
La Scuola di Basket Lecce riparte dalla continuità tecnica. La società ha ufficializzato la conferma di Daniele Michelutti come head coach della formazione maschile di Serie C anche per la stagione sportiva 2026/27. Una scelta che premia il lavoro svolto dal tecnico friulano nelle ultime due annate, nelle quali la squadra si è mantenuta stabilmente ai vertici del campionato, distinguendosi per qualità di gioco, organizzazione e continuità di rendimento.
Nel corso della sua esperienza alla guida della Lsb, coach Michelutti ha rappresentato un punto di riferimento per il progetto tecnico della società, grazie a un approccio fondato su competenza, professionalità e attenzione allo sviluppo degli atleti. Elementi che hanno contribuito alla crescita del gruppo e alla definizione di un’identità di squadra riconoscibile. La stagione 2026/27 si aprirà con una sfida inedita. Il roster sarà infatti profondamente rinnovato, con numerosi nuovi giocatori pronti a vestire per la prima volta la maglia della Lsb. Al fianco del tecnico opererà anche uno staff in parte rinnovato, chiamato a lavorare fin dalle prime settimane di preparazione per costruire un gruppo solido, competitivo e capace di confermare il livello espresso nelle ultime stagioni. Con la riconferma di Daniele Michelutti, la società presieduta da Sandro Laudisa conferma la volontà di dare continuità a un progetto tecnico che punta sulla programmazione, sulla crescita dei giovani e sulla competitività nel campionato maschile interregionale di Serie C.
(US LSB Lecce, Paolo Conte)