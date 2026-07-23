BASKET – La Pallacanestro A9 Nardò è ufficialmente in Serie B

La Pallacanestro A9 Nardò comunica con grande soddisfazione che il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro ha deliberato l’ammissione della società al Campionato di Serie B Interregionale per la stagione sportiva 2026/2027.

Un traguardo che premia il lavoro, la passione e i sacrifici di un’intera stagione, culminata con il primo posto in regular season e la finale playoff. La società desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti all’organo centrale nazionale della FIP, nella persona del presidente Gianni Petrucci, nonché la propria gratitudine per il costante sostegno e la fattiva collaborazione ricevuti da parte del Comitato Regionale FIP Puglia, in particolare dal Presidente Avv. Marco Stasi e dal Vicepresidente Valentino Mandolfo.

Grazie anche a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: società, staff, atleti, sponsor e soprattutto ai nostri tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno.

Da oggi inizia una nuova sfida. Con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di crescere, siamo pronti a rappresentare Nardò nel campionato di Serie B Interregionale e a portare ancora più in alto il nome di Andrea.

(US Pallacanestro Nardò)