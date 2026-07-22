LA CRONACA – Fruchtl para (quasi) tutto, il Lecce si arrende al Timisoara nella seconda amichevole

Prestazione clamorosa di Fruchtl tra i pali ma il Lecce cade comunque nella seconda amichevole precampionato, finendo ko per 0-1 a Sochau contro la Politehnica Timisoara. Il punteggio conclusivo ha premiato una squadra nettamente più in palla fisicamente (il campionato di B rumena inizia tra dieci giorni) e che anche tecnicamente ha dimostrato maggior precisione. Per i salentini, anche oggi in emergenza centro-offensiva, la consapevolezza ulteriore del tanto lavoro da fare in campo e fuori.

Di Francesco sceglie il 4-3-3 adattando Kovac a terzino destro e ritrovando dall’inizio Stulic nel ruolo di punta centrale, affiancato dai giovani Laerke e Onyemachi. Il Lecce prova a metterci intensità, gli avversari cercano di agire di rimessa. E sono questi i primi a provarci, al minuto dieci con un rasoterra dal limite di Popa parato a terra da Falcone. Al quarto d’ora Maleh risponde con un sinistro da fuori ampiamente fuori misura. Minuto 19 e il corner in favore dei giallorossi trova sul palo lontano Ndaba, che al volo devia al lato.

Al venticinquesimo, pochi istanti prima del cooling break dettato dalle alte temperature di Sochau, nuovo tentativo giallorosso con il destro al volo di Gorter largo di pochi centimetri ma comunque debole. Alla mezz’ora Tiago Gabriel di testa sugli sviluppi di un corner, palla nettamente larga. Più pericolosa la Poli al 33′ con Marincu, che su punizione da posizione defilata chiama Falcone ad una parata stavolta impegnativa. Si vede Stulic al trentanovesimo, quando la ripartenza giallorossa lo aveva liberato al diagonale mancino bloccato a terra da Micu. Nell’azione seguente numero di Gorter che ne salta due ma poi di sinistro mastica al lato. Nel finale di tempo un paio di volenterose iniziative rumene bloccate dalla difesa salentina.

Cambi freschi e Lecce che prova a insistere da subito subendo però un contropiede al quarto minuto; Ubani atterra l’avversario lanciato a rete ed è rigore, ma dal dischetto Fruchtl si supera e dice di no a Benzar. La reazione giallorossa è affidata a N’Dri, stoppato all’ultimo in area piccola. Ancora l’estremo tedesco decisivo sette minuti più tardi, gran tiro da fuori di Morar e respinta del giallorosso. Lecce che si rivede davanti al ventesimo con il colpo di testa alto di Burnete.

Al 25′ gran discesa di Ubani che prova a rifarsi dell’errore sul penalty ma sbaglia al momento dell’assist decisivo per Laerke. E’ invece Fruchtl a doverci mettere ancora i guantoni, mandando prima sulla traversa e poi in corner il destro a giro dal limite di Pedro che ere diretto sotto l’incrocio dei pali. Al 41′ nuovo rigore per i rumeni, stavolta per fallo di mano di Gaspar dopo erroraccio di Jean. Fruchtl compie un’altra prodezza parando il rigore di Artean, ma sulla ribattuta la difesa giallorossa è ancora lenta e Doana fa centro. L’unica palla gol in risposta del Lecce è, nel recupero, una zampata di Gaspar debole e bloccata dall’estremo rumeno. Il match si chiude 0-1.

Il tabellino

Lecce-Politehnica Timisoara 0-1

Lecce: Falcone © (1′ st Fruchtl), Ndaba (1′ st Gallo), Siebert (1′ st Gaspar), Štulić (1′ st Burnete), Laerke, Gorter (1′ st Ngom), Onyemachi (1′ st N’Dri), Tiago Gabriel (1′ st Jean), Pierotti (1′ st Coulibaly), Kovac (1′ st Ubani), Maleh (1′ st Fofana). A disposizione: Lupo, Penev. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Politehnica Timișoara: Micu (30′ st Ungureanu), Ene (33′ st Itu), Pedro, Burlacu (33′ st Huszti), Popa, Marincu (24′ st Adam), Morar (20′ st Spataru), Vlaicu, Benzar © (28′ st Vasluian), Rotariu (33′ st Doana), Popescu (33′ st Artean). A disposizione: Pinzariu, Chitu, Draghici, Toma, Stefanovici. Allenatore: Dan Alexa

Marcatori: 42′ st Doana

Ammoniti: 37′ pt Laerke, 5′ st Ubani

Recupero: 3pt, 3st

Note: al 3′ st e al 42′ st Fruchtl para i tiri dal dischetto di Benzar e Artean

Arbitro: Christian-Petru Ciochirca

Assistenti: Michael Obritzberger – Edin Kudic

Non hanno preso parte alla gara: Berisha, Gandelman, Veiga, Esteban e Kaba.