PODISTICA – Da Gallipoli il via al “Cross del Salento” 2025

Prenderà il via domani mattina, 12 gennaio, presso l’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli, il “Cross del Salento” edizione 2025, manifestazione podistica di livello nazionale, organizzata dall’Atletica Capo di Leuca, presieduta da Eleonora D’Amore, in collaborazione col Gruppo Podistico Alba A13 Taurisano e col Gruppo Caroli Hotels.

Il ritrovo è fissato per le ore 8 di domenica in previsione della partenza fissata per le 9. Previste le categorie: Allievi/e, Juniores femminile, SM60 e oltre e SF45 e oltre (tracciato di quattro km); dalle 9.30; SM45, 50 e 55 (tracciato di sei km); dalle 10.30: Juniores maschile, SM40, SF, SF35, SM40 (tracciato di otto km). A seguire: Cadette (due km), Cadetti (tre km), Ragazzi/e (1.500 mt), Esordienti A (600 mt), Esordienti B (500 mt), Esordienti C (400 mt).

L’evento è patrocinato dai Comuni di Ugento e Gallipoli e dalla Regione Puglia e si svolge sotto l’egida Fidal.