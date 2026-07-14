LECCE – Svolta storica per il brand giallorosso: Adidas è il nuovo sponsor tecnico

L’U.S. Lecce guarda al futuro e compie un passo da gigante nel suo percorso di crescita e internazionalizzazione. Il club salentino ha infatti annunciato ufficialmente che, a partire dalla stagione sportiva 2026/27, Adidas sarà il nuovo sponsor tecnico ufficiale.

Si tratta di un clamoroso e atteso ritorno: il celebre brand tedesco con le tre strisce torna a vestire la compagine giallorossa dopo ben 34 anni di distanza. Una partnership di assoluto prestigio che unisce la storica, viscerale e radicata identità del club salentino all’innovazione globale e al design di uno dei marchi sportivi più iconici e influenti del pianeta.

Profondamente legato alla propria terra, l’U.S. Lecce incarna da sempre una passione autentica e un granitico senso di appartenenza, potendo contare sul supporto incessante di una delle tifoserie più calde ed encomiabili d’Italia. A partire dalla stagione 2026/27, la partnership con Adidas non riguarderà solo la prima squadra militante in Serie A, ma tutte le formazioni del club salentino, che indosseranno i prodotti del marchio tedesco in ogni impegno ufficiale e rappresentanza.

Questo accordo pluriennale rappresenta una pietra miliare nella strategia societaria di via Costadura, mirata a espandere il brand Lecce anche oltre i confini nazionali. Per farlo, la società potrà ora contare sul supporto e sul know-how di un colosso mondiale come Adidas, leader indiscusso nel settore degli articoli sportivi, che vanta la propria sede centrale a Herzogenaurach, in Germania, oltre 65.000 dipendenti globali e un fatturato record che nel 2025 ha toccato i 24,8 miliardi di euro.

I tifosi giallorossi dovranno pazientare ancora un po’ per vedere le nuove maglie: i dettagli grafici e la presentazione dei nuovi kit da gara e da allenamento per la stagione 2026/27 saranno svelati prossimamente con un evento dedicato.