BEACH RUGBY – Il Salento diventa capitale europea per il weekend: in arrivo l’Ebra Master Final di Torre San Giovanni

Ugento si appresta a vivere due giorni di grande sport internazionale. Sabato 18 e domenica 19 luglio, la spiaggia del Lido Onda Marina a Torre San Giovanni ospiterà il Salento 2026 – Ebra Master Final, l’atto conclusivo del circuito europeo di beach rugby organizzato dalla European Beach Rugby Association.

Sedici squadre da cinque nazioni si daranno battaglia sulla sabbia salentina: Italia, Francia, Belgio, Spagna e Portogallo saranno rappresentate nel torneo maschile, che vedrà dieci formazioni divise in due gironi da cinque, e in quello femminile, con sei squadre che si affronteranno in un girone unico all’italiana. Un parterre di livello assoluto, che porterà a Ugento le protagoniste dell’intera stagione europea: tra gli uomini i francesi Les Minots proveranno a difendere il titolo conquistato nel 2025, mentre i Crazy Crabs arrivano da vincitori delle Ebra Series e The Rockets scenderanno in campo da campioni d’Italia in carica. Al femminile riflettori puntati sui portoghesi dell’Helis – Sport Club do Porto, detentori della corona europea, e sugli italiani Sabbie Mobili, campioni nazionali.

Il torneo chiude un circuito internazionale che nel corso della stagione ha toccato sette tappe tra Francia, Portogallo, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Austria e Polonia, e che ora assegna a Ugento i titoli europei per club nelle due categorie.

Il programma prevede sabato l’avvio delle gare alle 10 e la presentazione delle squadre alle 11:45, mentre domenica sono in calendario le semifinali alle 17, le finali alle 18 e le premiazioni alle 18:30. Nel pomeriggio di sabato, dalle 15.30 alle 20, il programma europeo si intreccerà con la 17ª edizione della Magna Grecia Beach Rugby Cup, tappa ufficiale del Trofeo Italiano, in una giornata che metterà in dialogo il movimento nazionale con quello continentale.

Per l’occasione sarà allestita una vera e propria Beach Arena su due campi da gara, dotata di tribune, palco principale, area televisiva, spazi per squadre e arbitri, gazebo per l’accoglienza e servizi sanitari, con assistenza medica, fisioterapica e defibrillatori a disposizione. A dirigere gli incontri sarà una squadra arbitrale internazionale, con ufficiali di gara da Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Paesi Bassi e Italia. Ai vincitori andranno i trofei ufficiali del Master Final, realizzati da Ronchi, mentre l’identità visiva della manifestazione lega idealmente il pallone ovale al tamburello della pizzica, richiamando nei colori il carattere mediterraneo del territorio.

L’evento, organizzato da ASD Salento Rugby, Ebra ed Eventi & Sport, gode del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Ugento e del CONI, con Puglia 2026 – European Region of Sport come partner istituzionale.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà la conferenza stampa in programma giovedì 16 luglio, alle ore 17 nel Nuovo Museo Archeologico di Ugento, sede scelta non a caso: al suo interno è conservata la Tomba dell’Atleta, un legame simbolico tra la storia sportiva del territorio e l’evento che sta per prendere il via.