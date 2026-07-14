LECCE – Doppio innesto per la Primavera: ufficiali El Bouradi e Skorb

Il Lecce ufficializza due nuovi acquisti per la formazione Primavera di Simone Schipa.

Il primo è Walid El Bouradi, centrocampista italo-marocchino classe 2007, arrivato a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’Al-Ain. Nato l’8 febbraio 2007, cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese prima del passaggio agli Emirati Arabi Uniti, può agire da mezzala o trequartista.

Il secondo è Filip Skorb, attaccante centrale classe 2008 con doppio passaporto scozzese e polacco, acquisito a titolo definitivo dal Celtic. Nato il 13 marzo 2008, mancino, arriva dalla squadra B dei biancoverdi di Glasgow, con cui la scorsa stagione ha segnato sei gol in 26 presenze in Lowland League. Ha già vestito la maglia della Polonia a livello Under 19.

Con questi due innesti sale a quota quattro il numero dei nuovi arrivi nel settore giovanile giallorosso. Oltre a El Bouradi e Skorb, il Lecce aveva già chiuso per il difensore centrale Cristiano Palamarchuk, classe 2007 con doppio passaporto portoghese e russo, prelevato dallo Sporting Lisbona, e per il centrocampista italiano Leopoldo Vitale, classe 2008, arrivato dal Potenza.