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foto: S. Schipa
ph: A. Stella/US Lecce

LECCE – Primavera in partenza per Cotronei: i convocati e gli staff al completo 2026/27

GIOVANILI LECCE NEWS 8 secondi ago

È in partenza anche la Primavera del Lecce per il ritiro calabrese di Cotronei. I ragazzi di Simone Schipa saranno in Calabria da domani al 1° agosto. Questi i convocati:

PORTIERI: Fontanarosa 09, Massaro 09;

DIFENSORI: Cafasso 10, Candido 08, Longo 08, Palamarchuk 07, Trio 08;

CENTROCAMPISTI: Di Pasquale 07, El Bouradi 07, Lerga 08, Marrocco 08, Milojevic 07, Vitale 08;

ATTACCANTI: Esposito 08, Perrone 07, Persano 09, Skorb 08.

Dalla Costa invece continuerà il percorso di recupero individuale dall’infortunio in un centro specializzato.

Lo staff della Primavera del Lecce:

Coordinatore tecnico: Giovanni De Toma;

Team manager: Giampiero Tundo;

Capo Scout: Fabio Piluso;

Staff TecnicoAllenatore: Simone Schipa;

Allenatore in seconda: Antonio Manni;

Preparatore dei portieri: Ivan Aiardi;

Match analyst: Stefano Tundo;

Staff fisico-atletico – Preparatore atletico: Lorenzo Fai;

Preparatore atletico-Recupero infortunati: Ludovico Guerrieri;

Staff sanitario – Medici: Mauro Del Coco, Ciro Del Coco, Pietro Bardoscia;

Fisioterapista: Luca Turco;

Magazziniere: Leandro Micelli

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