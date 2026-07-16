foto: S. Schipaph: A. Stella/US Lecce
LECCE – Primavera in partenza per Cotronei: i convocati e gli staff al completo 2026/27
È in partenza anche la Primavera del Lecce per il ritiro calabrese di Cotronei. I ragazzi di Simone Schipa saranno in Calabria da domani al 1° agosto. Questi i convocati:
PORTIERI: Fontanarosa 09, Massaro 09;
DIFENSORI: Cafasso 10, Candido 08, Longo 08, Palamarchuk 07, Trio 08;
CENTROCAMPISTI: Di Pasquale 07, El Bouradi 07, Lerga 08, Marrocco 08, Milojevic 07, Vitale 08;
ATTACCANTI: Esposito 08, Perrone 07, Persano 09, Skorb 08.
Dalla Costa invece continuerà il percorso di recupero individuale dall’infortunio in un centro specializzato.
Lo staff della Primavera del Lecce:
Coordinatore tecnico: Giovanni De Toma;
Team manager: Giampiero Tundo;
Capo Scout: Fabio Piluso;
Staff Tecnico – Allenatore: Simone Schipa;
Allenatore in seconda: Antonio Manni;
Preparatore dei portieri: Ivan Aiardi;
Match analyst: Stefano Tundo;
Staff fisico-atletico – Preparatore atletico: Lorenzo Fai;
Preparatore atletico-Recupero infortunati: Ludovico Guerrieri;
Staff sanitario – Medici: Mauro Del Coco, Ciro Del Coco, Pietro Bardoscia;
Fisioterapista: Luca Turco;
Magazziniere: Leandro Micelli