ph: Casarano Calcio
CASARANO – Via al ritiro di Cotronei: i convocati e il punto sulle ufficialità di mercato
Da due giorni, il Casarano di Vito Di Bari è in ritiro a Cotronei, stessa località scelta dalla Primavera del Lecce, per la preparazione pre-campionato.
Insieme al tecnico e al suo staff, sono partiiti alla volta della Calabria i seguenti calciatori: Giuseppe Albo, Andrea Antinucci, Filippo Bacchin, Matteo Bachini, Alessio Barone, Angelo Bennici (aggregato), Daniele Celiento, Niccolò Chiorra, Cosimo Chiricò, Cristian Cuzzarella, Vincenzo Ferrara, Ertijon Gega, Federico Giraudo, Francesco Grandolfo, Davide Granieri (Primavera), Bright Gyamfi, Vito Leonetti, Gaetano Logoluso, Raffaele Maiello, Diego Malagnino, Mario Mercadante, Stefano Negro, Gianmarco Polimeno (portiere, Primavera), Francesco Palumbo, Leo Perez, Andrea Santarcangelo, Leandro Versienti. Per ora non fa parte del gruppo Karlo Lulic, reduce dalla riabilitazione post infortunio al ginocchio. Il Casarano resterà in Calabria sino a venerdì 31 luglio.
A breve, si unirà al gruppo anche Antoine N’Diaye, centrocampista canadese classe 2006, arrivato in Salento in prestito dal Bologna.
Le operazioni ufficiali sinora concluse, a parte quella di N’Diaye, sono la cessione a titolo definitivo di Flavio Di Dio alla Folgore Caratese; quella a titolo definitivo di Ismael Cajazzo al Mantova; quella a titolo definitivo di Salvatore Cerbone all’Hellas Verona; l’ingaggio a titolo definitivo, con contratto triennale, dell’attaccante esterno Cristian Cuzzarella, classe 2006, svincolatosi dalla Lazio; l’ingaggio del portiere Alessandro Farroni, classe 2007, svincolato, nell’ultima stagione al Siracusa.