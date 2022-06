LECCE – Sticchi Damiani e Mercadante premiati al Deghi Center di San Pietro in Lama

Sino a domani, il Lecce sarà ospitato al Deghi Center di San Pietro in Lama per ultimare la prima fase di pre-ritiro, alla quale si sta sottoponendo il gruppo giallorosso diretto da mister Marco Baroni.

Ieri pomeriggio, il presidente Saverio Sticchi Damiani e il direttore generale dell’area amministrativa, Giuseppe Mercadante, sono stati premiati dall’Amministrazione comunale di San Pietro in Lama con una targa in ceramica realizzata da un artigiano locale.

All’incontro, voluto dal Comune per premiare il club salentino per il ritorno in Serie A, erano presenti, oltre al sindaco Vito Mello, anche il vice sindaco Gianni Della Bona, il consigliere con delega allo Sport, Oronzino Mele, e il consigliere Paolo Fortunato.