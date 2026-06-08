LECCE – Missione compiuta: l’Under 17 azzurra è Campione d’Europa anche grazie alle parate di Christian Lupo

L’Italia Under 17 dell’ex giallorosso Daniele Franceschini è campione d’Europa per la seconda volta in tre anni. Il titolo è arrivato ieri sera a Tallin (Estonia) nella finale contro il Belgio vinta ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Protagonista, ancora una volta, Christian Lupo, tesserato con il Lecce, classe 2009 e originario di Valenzano (Ba). Il portierino giallorosso ha parato il quarto rigore dei belgi, gettandosi sulla sua destra e respingendo il pallone calciato da Ojea. L’Italia, che ha sbagliato il rigore successivo con Rocca, ha chiuso i conti col rigore trasformato da Perillo dopo la traversa centrata dal belga Moorthamer. Contro la Spagna, in semifinale, Lupo, di rigori, ne aveva parati altri tre.

La storia tra Christian Lupo e il Lecce comincia nel 2022, quando gli osservatori giallorossi che fanno capo a Gennaro Delvecchio (ex responsabile delle giovanili del Lecce dal 2018 al 2023) lo prelevano dall’Asd Bari Campioni per inserirlo nella formazione Under 14. Da quel momento inizia una trafila nel settore giovanile fatta di pazienza, lavoro silenzioso e costanti tappe di crescita. L’esordio nella categoria U17 arriva il 28 aprile 2024 sotto la guida di Vincenzo Mazzeo, subentrando nei minuti finali a Daniele Bleve. Nella stagione successiva colleziona un gettone in Under 17 il 22 settembre 2024 in casa contro la Fiorentina (con Fabio Marrocco in panchina) e debutta in Under 18 il 17 maggio 2025 nella sfida contro il Cagliari, lanciato da Simone Schipa.

Nella stagione appena conclusa, Lupo diventa il punto di riferimento assoluto dell’Under 18 di Fabio Marrocco. Raccoglie ben 29 presenze e tre clean sheet, risultando decisivo per la conquista della salvezza arrivata proprio all’ultimo respiro grazie al rotondo 4-1 sulla Cremonese.

Parallelamente agli impegni con l’Under 18, il classe 2009 si guadagna la promozione come vice di Plamen Penev nella formazione Primavera, accumulando una costante presenza in panchina senza tuttavia bagnare l’esordio nella massima categoria giovanile.

Le prestazioni sfoderate in Salento non passano inosservate al CT della Nazionale Under 17, Daniele Franceschini, che a gennaio 2026 decide di convocarlo in azzurro. Il debutto assoluto arriva il 22 gennaio 2026 in un’amichevole di lusso contro la Spagna, disputando 66 minuti di ottimo livello, a cui fa seguito un’altra apparizione nel test match di febbraio contro la Francia.

A marzo, Franceschini gli affida definitivamente le chiavi della porta per le qualificazioni agli Europei, schierandolo titolare nelle sfide cruciali contro Portogallo, Islanda e Romania. Il resto è storia recente: a fine maggio scattano gli Europei e Lupo si prende la scena continentale giocando ogni minuto della fase a gironi, mantenendo la porta inviolata nei successi contro la Francia (1-0) e il Montenegro (3-0), e uscendo indenne dal pirotecnico 3-3 contro la Danimarca, fino all’apoteosi della semifinale contro la Spagna e della finale di ieri col Belgio.

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L’ELENCO DEI CAMPIONI D’EUROPA U17

Portieri: 1. Emanuele Giaretta (Juventus), 12. Christian Lupo (Lecce);

Difensori: 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Como), 4. Djibril Diallo (Parma), 5. Ludovico Varali (Parma), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Lorenzo Dattilo (Roma), 14. Lorenzo Puricelli (Inter), 20. Edoardo Dario Rocca (Inter);

Centrocampisti: 8. Edoardo Biondini (Empoli), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge)16. Francesco Ballarin (Venezia), 17. Francesco Gasparello (Atalanta);

Attaccanti: 7. Jacopo Landi (Empoli), 9. Diego Perillo (Empoli), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 21. Federico Croci (Fiorentina).