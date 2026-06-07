LECCE – Il dopo-Corvino entra nel vivo: Sticchi Damiani stringe i tempi per il nuovo capo dell’area tecnica

La nuova stagione è già realtà, come si evince dalla pubblicazione del calendario di Serie A 2026/27, ma il Lecce è ancora senza un responsabile del mercato e dell’area tecnica e anche senza, ufficialmente, un allenatore, benché sia scattata la conferma automatica di Eusebio Di Francesco al termine di Lecce-Genoa.

Saverio Sticchi Damiani dovrebbe prendersi il weekend per riflettere sulla mossa giusta da fare per la gestione del settore tecnico per i prossimi anni. Si tratta di una casella cruciale nel mosaico dirigenziale giallorosso, rimasta scoperta in modo del tutto inaspettato dopo le dimissioni rassegnate da Pantaleo Corvino.

La prima opzione porta alla soluzione interna e risponde al nome di Stefano Trinchera, legato al club da altri due anni di contratto. Il cinquantaduenne dirigente di Copertino, che ha operato come ombra e braccio destro di Corvino in questi anni mantenendo sempre una linea di estrema riservatezza, è rimasto in silenzio anche dopo la conferenza d’addio del 3 giugno, in cui non è mai stato menzionato dal suo superiore. Resta da capire se la proprietà deciderà di affidare a lui le chiavi del mercato nel segno della continuità o se opterà per un ribaltone totale.

La seconda (o meglio, le altre opzioni) riguardano le figure di Sean Sogliano (con cui il presidente ha avuto un contatto nelle scorse ore), ds del Verona; Matteo Lovisa, ds della Juve Stabia; Ciro Polito, ex ds del Bari e attuale ds del Catanzaro.