ECCELLENZA – Taranto, reti bianche in casa del Gladiator: la promozione in D si giocherà tutta a Massafra

Il Taranto esce indenne da Aversa e tiene intatte le speranze di approdare in Serie D dalla porta degli spareggi nazionali playoff per le seconde di Eccellenza. Il match di andata della finale contro il Gladiator termina a reti bianche, risultato che rimanda il verdetto definitivo al match di ritorno di domenica prossima a Massafra.

Nonostante gli ionici di mister Danucci mantengano il controllo del gioco per quasi tutto l’incontro, faticano a scardinare l’ordinata difesa campana. Nel primo tempo le occasioni migliori portano la firma di Vitolo e Mansour per i nerazzurri e di Losavio per i rossoblù, ma il vero brivido arriva al 40′ con un gran tiro dalla distanza di Di Paolantonio, sventato da un ottimo intervento del portiere di casa Merola.

Nella ripresa il copione non cambia, con tentativi da ambo le parti firmati da Russo, Mansour e Loiodice. Al 73′ il Gladiator fallisce la palla gol più nitida del match: Orlando approfitta di un errore in impostazione del Taranto e si presenta a tu per tu con Mastrangelo, che compie un autentico miracolo tenendo a galla i suoi. Nel finale, complici la stanchezza e il forte caldo, i ritmi calano vistosamente e la sfida scivola verso un pareggio a reti bianche che lascia aperto ogni scenario.

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IL TABELLINO

Aversa (CE), stadio “Augusto Bisceglia”

domenica 07.06.2026, ore 16

Playoff nazionali Eccellenza, finale andata

GLADIATOR-TARANTO 0-0

GLADIATOR (4-3-3): Merola; Vitolo, Manzo, Campanella, Picascia; De Gregorio, Balzano, Atteo (1′ st Gatto, 10′ st De Marco); Malafronte (19′ st Giorgio), Liguori (20′ st Orlando), Mansour (37′ st Bacio Terracino). All. Farina.

TARANTO (4-3-3): Mastrangelo; Hadziosmanovic, Guastamacchia, Rizzo, Delvino (41′ st Konate); Marino (30′ st Zampa), Di Paolantonio, Vukoja; Russo (22′ st Aguilera), Losavio (37′ st Trombino), Loiodice. All. Danucci.

ARBITRO: Prencipe di Tivoli.