LIVE! PISA-LECCE, il tabellino
Pisa, “Cetilar Arena”
venerdì 1° maggio 2026, ore 20.45
Serie A 2025/26, giornata 35
PISA-LECCE
RETI:
— IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO – RICARICARE LA PAGINA —
PISA (3-5-2): Semper – Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli – Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori – Moreo, Stojilkovic. A disp. Andrade, Scuffet, Hojholt, Meister, Cuadrado, Tourè, Durosinmi, Iling, Stengs, Coppola, Calabresi, Loyola, Piccinini, Albiol, Lorran. All. Oscar Hiljemark.
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani, Ngom – Pierotti, Coulibaly, Banda – Cheddira. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, N’Droio, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Camarda, Gorter, Marchwisnki, Kovac. All. Eusebio Di francesco.
ARBITRO: Daniele Doveri sez. Roma 1 (Lo Cicero-Laudato; IV Tremolada; VAR Meraviglia, Guida).
NOTE: