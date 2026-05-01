TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 26.04.2026
Decisioni del Giudice sportivo sul campionato di Terza Categoria Lecce dopo le partite del 26 aprile scorso.
Calciatori: otto giornate di squalifica per Gianmarco Costantini ed Enrico Epifani (Lizzanello, intemperanze verso l’arbitro);
una giornata per Pierandrea Di Lecce (Kick Off), Simone Calavera (Virtus Collepasso), Daniele Zappi (Atl. Copertino), Gabriele Pagano (S. Guagnano), Alessandro De Carlo (Salento Soccer Academy).
Dirigenti: inibizione sino al 14 maggio 2026 per Maurizio Trovè (Lizzanello).
Ammende: 30 euro a Lizzanello e Virtus Collepasso (lancio di fumogeni da parte di propri tifosi).
Nel girone Maglie squalificati per una giornata Marco Cassiano e Marco Corciulo (Atletico Salve). Ammende di 250 euro per il Palmariggi e 200 per l’Atletico Salve (fumogeni).