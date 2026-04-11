LECCE – Di Francesco sul Bologna: “Giocando bene possiamo fare risultati anche su campi difficili”. I convocati

Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato in sala stampa alla vigilia di Lecce-Bologna.

Post Atalanta

“Abbiamo analizzato al meglio la gara, capendo anche le situazioni tattiche. Tuttavia questa squadra non può prescindere dall’atteggiamento e dal suo essere coesa. Devo dire che rivedendo la partita ho visto degli ottimi venticinque minuti iniziali, in cui abbiamo anche avuto una chance con Fofana e tenendo l’Atalanta lontana con compattezza. Dobbiamo recuperare quello che ci ha contraddistinto trasformando la pessima seconda parte di gara in quello che abbiamo dimostrato. Giocando male la partita non la porti a casa, a noi non accade, per questo dobbiamo partire dalle prestazioni perché così possiamo credere di portare a casa risultati anche contro avversari forti come il Bologna”.

Bologna

“Credo sia un po’ una casualità che fuori casa il Bologna vada male, l’anno scorso giocava ugualmente e non è andata così. Ha tante soluzioni, vanno presi con le molle, ha giocatori importanti e bravi nei duelli. Se non giocano Bernardeschi e Rowe ci sono Cambiaghi e Orsolini, hanno terzini bravi a buttarsi dentro e tante soluzioni. Noi dobbiamo tornare quelli visti prima della partita con l’Atalanta”.

Condizione

“Coulibaly si è allenato con continuità con la squadra, Gandelman fa un po’ dentro e fuori per il riacutizzarsi del suo solito problema, Gallo oggi si è allenato 25 minuti in gruppo e verrà valutato. La squadra ha lavorato con applicazione, poi in tanti si riempiono la bocca con le chiacchiere quotidianamente, noi pensiamo ai fatti per trasformare i fischi di domenica in applausi”.

Preparazione

“Stiamo lavorando sul concretizzare ciò che prepariamo, soprattutto sotto il profilo psicologico, perché a volte ci perdiamo vedi quanto fatto da Fofana dopo aver sbagliato qualche pallone. Io dico che i calciatori hanno bisogno da tutti, da voi e da me in primis, di sostegno. Io sono stato calciatore e so cosa voglia dire, so che si può sbagliare e che si hanno le proprie fragilità, ma servono ottimismo e positività. Non è polemica, lo preciso, dico solo insieme fino alla fine, come cantano dalla curva. Ci tengo a dirlo perché ragazzi all’esordio sentono i mugugni al secondo pallone sbagliato”.

Andata e Camarda

“Mi collego al gol fatto da Camarda all’andata, perché poi sento dire anche da ex calciatori che non ha spazio a Lecce. Lo sanno che è stato infortunato alla spalla o no? Prima dell’infortunio ha sempre giocato, cosa che non accade a volte altrove. Poi si può criticare la scelta, ma quanto un ragazzo è all’altezza noi lo prendiamo sempre in considerazione, inutile prendere esempi per parlare dei problemi del calcio italiano, meglio analizzare le cose con serietà. Volevo precisarlo perché mi è stato detto, io nemmeno le leggo o le ascolto, perché non mi interessano. Collegamento con l’andata? Devo dire solo che dovremo fare partite buone, non mezze e mezze perché io questo Lecce non l’ho ancora visto vincere come fatto a Venezia”.

Sala e Marchwinski

“Sala sta crescendo, a volte ci sono evoluzioni nei calciatori, e ci potrà dare una mano. Marchwinski si sta allenando con continuità ma io ora devo andare su delle certezze, ho bisogno di dare continuità alla formazione che ci ha fatto fare buoni risultati. Anche lui può essere utile, come Sala e come Helgason”.

Ruolo Fofana

“Poteva fare meglio, anche se era più una mezzala che un trequartista, abbiamo giocato più con il 4-3-3. Tutto si basa sempre sul risultato finale. Ho scelto lui perché avevo bisogno di più fisicità. Se vedete i dati ci sono intensità e velocità che fanno la differenza, su questo l’Atalanta ha giocatori top e io ho scelto Fofana per contrastare questo perché mi aveva dato risposte. Ci sono stati errori tecnici ma quando abbiamo giocato meglio c’era Fofana in campo, credo che con un elemento più tecnico sarebbe stato più difficile contrastare l’Atalanta”.

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

25. Gallo

18. Jean

3. Ndaba

13. Pérez

5. Siebert

44. Tiago Gabriel

17. Veiga

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly

8. Fofana

16. Gandelman

80. Kovac

14. Helgason

36. Marchwiński

79. Ngom

20. Ramadani

6. Sala

ATTACCANTI

19. Banda

99. Cheddira

11. N’Dri

50. Pierotti

9. Štulić