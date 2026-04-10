ECCELLENZA – Brindisi a un soffio dalla D. Gallipoli nel baratro, bagarre in zona salvezza: i tabellini della 32ª

A tre turni dalla fine, il Brindisi vede ormai il traguardo della Serie D a portata di mano. Tutto facile col derelitto Gallipoli (i cui calciatori, per protesta contro i mancati pagamenti dei rispettivi compensi, si sono seduti in campo per una ventina di secondi a inizio partita), tre punti grazie ai quali gli adriatici toccano quota 81, mantengono a sette lunghezze di distanza il Bisceglie (che settimana prossima proverà la qualificazione alla finale di Coppa Italia Dilettanti che potrebbe liberare un posto nei playoff) e guardano con ottimismo alla prossima partita contro l’Unione Calcio. Bisceglie che passa 2-1 a Galatina nell’anticipo di mercoledì, risultato che, a sua volta, contribuisce a mantenere immutate le distanze dal Taranto che rimane a -7. Vince in extremis il Canosa a Ugento contro la squadra dell’esordiente Cimarelli: a decidere è un rigore contestato dai locali, trasformato da Castro.

Vittoria salvezza per il Brilla Campi sull’Acquaviva; idem per il Maglie che passa a Polignano e vede ormai la permanenza a portata di mano. Buon punto per il Racale sul campo dell’Unione, ripresa con un magistrale calcio di punizione di Alessandro Pirretti. In coda fa bottino pieno il Novoli a Mola, unica squadra impelagata nella lotta per la sopravvivenza a portare a casa i tre punti. Pari per il Taurisano a Spinazzola; sconfitte di misura per Galatina (contro Bisceglie), Massafra (contro Taranto) e Ugento (contro Canosa). Gallipoli a un passo dal far compagnia al Mola in Promozione.

I tabellini del recupero della 32esima giornata di Eccellenza:

BRINDISI-GALLIPOLI 3-0

RETI: 13′ pt rig. J. Sanchez, 39′ pt Bernaola, 44′ pt Gori

BRINDISI: Antonino, Lobosco (21′ st Mancarella), Lanzolla, Alboni, Sanchez K., Bernaola (25′ st Burzio), Gori (26′ st Perrone), Barrera, Caputo, Sanchez J. (32′ st Carpineti), Ferrari (42′ st Attanasio). All. Ciullo.

GALLIPOLI: Silvestrini, Minnella, De Petris, Alonso, Abbate, Camacho, Beitia (1′ st Paglialunga), Russo (26′ st Buccarella), Perez (32′ st Gravili), Avantaggiato (32′ st Scarpina), Tabares (14′ st Coco). All. Barbosa.

ARBITRO: Dicorato di Barletta.

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POLIMNIA-A. TOMA MAGLIE 1-4

RETI: 19′ pt Alfarano (M), 23′ Niang (P), 36′ pt, 3′ st e 24′ st Oltremarini (M)

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Divittorio, Zaccaria, Gernone, Ungredda, Buonsante (27′ st Carminati), Marasciulo, Niang (43′ st Tirera), Signorile (39′ st Buonamico), Mercurio (21′ st Anaclerio). All. Fumai.

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Guevara, Galvez, Amato (43′ st Mele), Diaz, Martina (36′ st De Giorgi), Alfarano, Mutisi (13′ st Dell’Anna), Serafino (27′ st Bah), Oltremarini (39′ st Micello). All. Giuliatto.

ARBITRO: Valente di Bari.

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N. SPINAZZOLA-TAURISANO 1-1

RETI: 38′ pt De Vasconcelos (T), 20′ st Ingredda (S)

N. SPINAZZOLA: Liso, Gabriele, Santoro, Silvestri, Losappio, Ricchiuti (18′ st Erminio), Stefanini, Colonna (10′ st Zingaro), Ferrero (26′ st Leigh), Bonanno (18′ st Leone), Ingredda (45′ st Di Palma). All. Di Domenico.

TAURISANO: Rollo, Lezzi, Bello, De Vasconcelos, Cabrera, Solidoro, Quarta (18′ st Ponzo), Maiolo, Mingiano, Garcia, Falciano (35′ st D’Ettorre). All. Oliva.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

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UGENTO-CANOSA 0-1

RETI: 37′ st rig. Castro

UGENTO: Marzo, Marchionna, Macias, Moran (33′ st Zappacosta), Aranda, Martinez, Laena (21′ st Lollo), Albin Gomez, Cordary (21′ st Beceiro), Rivadero (48′ st Schito), Boglic. All. Cimarelli.

CANOSA: Massari, De Gol, Cafagna (16′ st Rotondo), Castro (47′ st Cormio), Mangialardi (16′ st Lanzone), Croce, Lamacchia, Farinola R. (16′ st Di Piazza), Manzo, Colella, Dibenedetto (31′ st Iagulli). All. De Candia.

ARBITRO: Tomei di Sapri.

UGENTO – Il Canosa passa al Comunale ma l’Ugento lascia il campo a testa alta e con l’amaro in bocca per la dubbia decisione arbitrale che ha portato alla vittoria dei ragazzi di De Candia. Novità sulla panchina giallorossa, occupata da Christian Cimarelli in sostituzione di Andrea Manco, il cui rapporto con l’Ugento si è chiuso all’indomani della sconfitta di Bisceglie. Pronti via e Cordary s’invola verso Massari prima di essere fermato con le maniere forti da De Gol. Per l’arbitro di può giocare. I locali puntano forte sul contropiede e sulla velocità dei propri attaccanti, mettendo in difficoltà la solida difesa canosina. Primo tempo a reti bianche dopo un’occasione per parte non sfruttata con Lamacchia e Rivadero. Ripresa scoppiettante con l’Ugento in forcing: al 4’ Moran sfiora l’incrocio dai 20 metri; replica ospite di Colella che mette un ottimo pallone sul secondo palo non sfruttato da Croce. Doppia occasione da gol per l’Ugento al 13’: Massari si supera sul tiro di Albin, poi sul corner successivo Macias impatta di testa sfiorando la traversa. De Candia prova a rivoluzionare la squadra con tre cambi ma è ancora Ugento al 18’ quando Massari blocca in due tempi una botta dai 30 metri di Aranda. De Gol manca l’appuntamento col gol alzando troppo la mira da pochi passi ma il Canosa vacilla al 28’ quando Boglic semina avversari per poi tirare addosso a Massari in uscita. Al 35’ l’episodio chiave: intervento dichiarato falloso di Macias in area su Di Piazza. Il Comunale protesta ma l’arbitro è irremovibile. Dal dischetto Castro spiazza Marzo. Finale da batticuore: Martinez pareggia ma il guardalinee segnala un fuorigioco millimetrico. Massari respinge col corpo da zero metri un tiro di Albin, poi De Gol rischia l’autogol. A pochi secondi dal triplice fischio la palla del pari capita sui piedi di Rivadero ma la difesa canosina si salva in extremis e porta a casa l’intera posta, tenendo il Taranto a due punti. Per l’Ugento, la corsa salvezza continuerà domenica, ancora in casa, col Massafra.

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UC BISCEGLIE-RACALE 1-1

RETI: 25′ pt Bonicelli (B), 35′ st Pirretti (R)

UC BISCEGLIE: Lullo, Cangelli, Bocchino, Monopoli, Radicchio, Konè, Diomandè (46′ st Saani), Zinetti, Soldani (33′ st La Notte), Bonicelli, Ramos (33′ st Caputo). All. Rumma.

ATL. RACALE: Colazo, Cardinale (1′ st Abatelillo), Galan, Pennetta, De Vito (1′ st Corvaglia), Massimi (46′ st Vitale), Pirretti, Perez, Miggiano (24′ st My), Carrino (16′ st Ramirez), Barbero. All. Sportillo.

ARBITRO: Torre di Barletta.

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VIRTUS MOLA-NOVOLI 1-5

RETI: 17′ pt e 42′ pt Carrozzo (N), 22′ pt e 42′ st Ferreira (N), 28′ st rig. Mancarella (N), 22′ st rig. Magistà (M)

VIRTUS MOLA: De Caro, Caricola, Loporchio, Lofoco, Cavone, Di Cesare, Cacucci, De Marzo, Ardino, Magistà, Bottalico. All. Cirillo.

NOVOLI: Suma, Mellone, Togorà, Maccarrone, Lobjanidze, Tarantino, Ferreira, De Blasi, Carrozzo, Mancarella, Liccardi. All. Luperto.

ARBITRO: Vozza di Bari.

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BRILLA CAMPI-ACQUAVIVA 2-1

RETI: 45′ pt Goh (A), 5′ st Cavaliere (BC), 38′ st De Gaetani (BC)

BRILLA CAMPI: Menendez, Filippi Filippi, Cucci, Mossolini, Caravaglkio, Layus, Calò, Flordelmundo (44′ st Carrozzo), Cavaliere (22′ st Olibardi), Marti, Dell’Atti (38′ st De Gaetani). All. Calabuig.

ACQUAVIVA: Bozzi (16′ st Ditoma), Fortunato, Colaci, Fucci (16′ st Lenoci), Patronelli, Taal (43′ pt Asselti), Guglielmi, Ferrante, Goh, Girardi (39′ st Cosmo), Rucci (16′ st Garcia). All. Solidoro.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.

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GALATINA-BISCEGLIE 1-2

RETI: 3′ pt Karim (G), 2′ st e 21′ st Dammacco (N)

GALATINA: Caroppo, Candido, Centonze (11′ st Miglietta), Macrì, Arnesano (11′ st Signore), Mengoli, Marzio (32′ st Vigliotti), Lupo, Karim, Valentini (22′ st Tourè), Monteduro. All. Marino.

BISCEGLIE: Baietti, Ioio, Pignataro, Traorè, Di Fulvio, Ciurlo (16′ st Ricchiuti), Taccogna, Nacci (22′ st Visani), Sene (27′ st Lavopa), Maffei (27′ st Lopez), Amoroso (16′ pt Dammacco). All. Di Meo.

ARBITRO: Maiellaro di Parma.

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TARANTO-S. MASSAFRA 1-0

RETI: 21′ pt Monetti

TARANTO: Mastrangelo, Hadziosmanovic, Konate, Guastamacchia (43′ pt Rizzo), Derosa, Monetti (35′ st Kirliauskas), Di Paolantonio, Vukoja, Loiodice (24′ st Russo S.), Aguilera (35′ st Trombino), Losavio (24′ st Marino). All. Danucci.

S. MASSAFRA: Lotito, Martino, Chiochia (23′ st Pavone). Campanella, Secondo (43′ st Semeraro), Petruzzi (14′ st Caserta), D’Arcante, Sergio, Morisco (14′ st Brigida), Russo N., Kordic. All. Marasciulo.

ARBITRO: Cilli di Barletta