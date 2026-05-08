LECCE – Di Francesco, con la Juve per l’impresa: “Con squadre così serve il massimo, nulla è scontato”

Dopo due trasferte di fila il Lecce torna a giocare tra le mura amiche e lo fa ospitando la Juventus. Una sfida certo non facile contro una big, presentata in conferenza stampa da mister Eusebio Di Francesco.

Pre Lecce-Juve

“Ho visto la squadra determinata che vuole ottenere risultati importanti, e con la Juve vogliamo fare questo. E’ chiaro che affrontiamo una squadra, tecnicamente per i numeri e per quello che ha dimostrato, è fortissima. Servirà una prestazione non di livello, ma di altissimo livello. Partendo da questo si può pensare a fare qualcosa che sia anche sorprendente perché nel calcio nulla è scontato”.

Punti con le big

“Se non abbiamo mai fatto ancora punti importanti con le big è spesso figlio delle situazioni. Guardiamo anche ai due match con il Napoli, all’andata rigore sbagliato e subito poco dopo. Con le big serve anche quello, essere più bravi sugli episodi, essere più attaccati ai risultati. E’ mancato forse questo, perché tante volte le prestazioni ci sono state e ci è mancato il guizzo finale”.

Ultimo passaggio

“L’importante è creare più possibile, arrivare alla possibilità di fare quella scelta finale. Questa la possono sbagliare anche le big, vedi la Juve con il Verona. Noi abbiamo lavorato tantissimo in questo, ma dobbiamo tradurre le parole in fatti. Serve attenzione e determinazione, c’è Pierotti che è uno che può lasciare il segno e a volte è mancato nella scelta finale, a Pisa invece lo ha fatto bene”.

Banda

“Banda lo dirò a fine stagione se è ritrovato. Sicuramente ha ritrovato confidenza con il gol, 4 non ne aveva mai fatti ed è più incisivo, è il nostro miglior realizzatore. Poi ci sono tante cose che può migliorare ma è un giocatore maturato. Se vuole alzare il suo livello deve continuare così”.

Risparmiare i diffidati

“Non faccio calcoli, la partita più importante per noi è quella con la Juventus. I calcioli li lascio agli altri, io credo in questa squadra e credo nella partita di domani. Devo schierare la formazione migliore che penso possa fare male alla Juventus”.

Cheddira

“Mi auguro che pianga ancora. Al di là della battuta, è un giocatore che nelle partite dà l’anima. Ha dovuto ritrovare condizione perché con il Sassuolo non giocava molto. Si è sempre più integrato. Sul suo utilizzo domani come sempre ho dei dubbi”.

Staff giallorosso

“Nel mio staff sono tutti importanti. Nicola Caccia è una persona che conosco da quando avevamo 15 anni, siamo cresciuti insieme. E’ importantissimo nel mio lavoro così come lo sono gli altri, ma ne parlerò meglio più in là di quanto tutte le componenti siano fondamentali in un percorso”.

Calendario incrociato

“Sinceramente non ci ho proprio pensato al giocare prima o dopo la Cremonese. Ci siamo focalizzato sulla partita della Juventus, vogliamo solo dare forza a quello che stiamo facendo. Mi sono emozionato nel vedere due gol su azione nella stessa partita, come è importante essere bravi sui calci piazzati. Abbiamo bisogno del gol e per farlo serve essere concentrati su noi stessi, non facendoci distrarre dagli altri”.