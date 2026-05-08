TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo, gare del 03.05.2026 e il programma dei playoff

In Terza Categoria Lecce il Giudice sportivo ha penalizzato con lo 0-3 e con un punto in classifica la Soccer Guagnano che domenica scorsa non si è presentata in campo per giocare il match contro il Merine. Al Guagnano anche un’ammenda di 100 euro come prima rinunia. Ammenda di 100 euro anche per il Lizzanello.

Tra i calciatori, fermato per due turni Samuele Rizzo (Kick Off Academy) e per un turno Roberto Spedicato (Lizzanello).

Confermata data e orario dei playoff: domenica alle 16.30 si giocano Alixias-Merine e Atletico Copertino-Virtus Collepasso.

Dal 24 maggio poi riprende la Coppa Salento, giunta alle semifinali che saranno le seguenti: Seclì-Alixias, Soccer Veglie-Atletico Copertino; gare di ritorno il 31 maggio; finalissima il 7 giugno.