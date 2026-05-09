LA CRONACA – Lecce, il cuore non basta. La Juve vince di misura con un gol dopo 30 secondi

Non riesce l’impresa al Lecce, sconfitto di misura per 0-1 dalla Juventus passata in vantaggio dopo appena 23 secondi. I giallorossi pagano proprio lo shock iniziale, mancando in due occasioni il colpo del pari. La classifica dice così ancora +4 sul terz’ultimo posto in attesa del match della Cremonese.

Di Francesco conferma in blocco il 4-2-3-1 vittorioso a Pisa, con Cheddira terminale offensivo. Spalletti imposta il suo 3-4-3 ritrovando Vlahovic nel ruolo di punta centrale. E proprio l’attaccante serbo sblocca subito la disputa. Dopo appena 23 secondi Cambiaso trova Vlahovic che elude la marcatura dei centrali giallorossi e di sinistro batte Falcone. Al terzo occasionissima per il pari del Lecce, da Banda in mezzo per Cheddira che calcia trovando la respinta di Di Gregorio. Ancora sessanta secondi ed il mancino di Conceicao è forte e coglie in pieno il palo. Ancora Vlahovic pericoloso due giri di lancette più tardi, imbucata per lui sulla sinistra e diagonale respinto di piede da Falcone. Al quarto d’ora Ramadani recupera palla e al limite tenta il destro, rasoterra e fuori misura. Si rivede la Juve al 39′, quando Tiago Gabriel perde palla e Vlahovic si crea lo spazio per il mancino, alto sopra la traversa.

Anche nella ripresa è la Juventus a partire forte e trovare anche il gol nuovamente con Vlahovic, che però sulla respinta di Falcone dopo il destro di Yildiz era finito in fuorigioco. Risposta salentina sul destro di Cheddira, che cinque minuti più tardi riceve da Pierotti masticando al lato. Sessantaduesimo e nuova rete annullata ai bianconeri, stavolta a Kalulu e nuovamente per fuorigioco di Vlahovic. Due minuti dopo Jean di testa e palla ampiamente larga su azione di corner. Al 68′ Yildiz dopo un’azione insistita della Juve, destro largo di non molto. Al 70′ discesa di Banda e tocco per Helgason, che però calcia debolmente tra le braccia di Di Gregorio. Il portiere bianconero è graziato da N’Dri al 77′, quando l’ivoriano si presenta davanti al portiere bianconero trovando però l’esterno della rete. Minuto 82, missile di Pierotti da fuori e respinta di pugni di Di Gregorio. E’ l’ultima azione del match che si conclude 0-1.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Sassuolo.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA