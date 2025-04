LECCE – Infortunio Jean, non giungono buone notizie dall’infermeria

Come purtroppo s’immaginava vedendo la brutta torsione del ginocchio, ci sono non buone notizie in merito all’infortunio subito da Gaby Jean dopo una manciata di minuti di Juventus-Lecce di ieri sera. La nota ufficiale diffusa dal club giallorosso poco fa.

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Gaby Jean si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.

Bisognerà capire l’entità della lesione subita dal calciatore francese, però è indubbio che i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi e che, per lui, la stagione 2024/25 si può considerare già finita.