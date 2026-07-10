LECCE – Due nuovi volti per la Primavera: Palamarchuk e Vitale

Primi due acquisti per la Primavera giallorossa. Faranno parte del gruppo giovanile del Lecce a disposizione di mister Simone Schipa sia Cristiano Palamarchuk, sia Leopoldo Vitale.

Palamarchuk, acquisito dal Lecce a titolo definitivo, proviene dal vivaio dello Sporting Lisbona e ha doppio passaporto, sia portoghese, sia russo. È un difensore centrale classe 2007.

Vitale, tesserato dal Potenza Calcio, è un centrocampista classe 2008. Nell’ultima stagione ha giocato proprio col club lucano.

Sinora, dunque, si tratta della terza operazione di mercato che riguarda la Primavera dopo la cessione di Jason Vescan-Kodor, venduto al Rapid Bucarest a titolo definitivo riservandosi il 50% della futura rivendita del calciatore.

I due ingaggi sono stati portati a termine con la collaborazione del nuovo Capo Scouting Fabio Piluso insieme al Coordinatore tecnico della Primavera, Giovanni De Toma.