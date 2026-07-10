SERIE D – Iscrizioni al campionato 2026/27: 159 club presentano la domanda, solo due le rinunciatarie

Si è compiuto oggi il primo, fondamentale passo formale verso la stagione sportiva 2026/27 di Serie D. Alle ore 14 è infatti scaduto ufficialmente il termine perentorio per la presentazione delle domande di iscrizione al massimo campionato dilettantistico nazionale da parte delle società aventi diritto.

Il bilancio finale parla di un’altissima percentuale di adesione: delle 161 società che avevano acquisito il diritto a partecipare al torneo, ben 159 hanno regolarmente depositato la documentazione richiesta. Dunque c’è anche il Fasano che, sino all’ultimo, era in dubbio. All’appello mancano soltanto due club calcistici: il Valmontone, che ha presentato formale ed espressa rinuncia al campionato, e il Sora, che ha invece scelto di non presentare alcuna domanda di iscrizione.

Tutti i faldoni e i documenti inviati dalle 159 aventi diritto passeranno adesso sotto la lente d’ingrandimento della Co.Vi.So.D.. La Commissione di Vigilanza sulle Società di Serie D esaminerà nel dettaglio i requisiti economici e amministrativi richiesti, esprimendo il proprio responso ufficiale entro il prossimo 17 luglio.

Successivamente, i club che dovessero ricevere un parere negativo avranno tempo fino alle ore 14 del 23 luglio per presentare gli eventuali ricorsi. La stessa commissione si esprimerà definitivamente in merito a queste istanze entro il 28 luglio, data in cui fornirà i pareri motivati sui ricorsi proposti. Sarà questo l’ultimo step cronologico prima del passaggio finale in Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che ratificherà l’organico ufficiale del prossimo campionato. Tra le società che sperano in un ripescaggio c’è anche il Taranto che ha presentato domanda riservata ai club non aventi diritto.