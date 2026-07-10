SERIE A – I primi colpi di calciomercato: molto attive Milan e Fiorentina

Il focus degli appassionati di calcio in questo momento è totalmente sulla fase cruciale dei Mondiali, che sono arrivati nella parte decisiva e più bella e le cui previsioni sono sempre presenti sul sito comparatore di quote Wincomparator, ma nel frattempo è partito il calciomercato e le squadre italiane non sono state a guardare. Le big e non solo si stanno muovendo per arrivare nel migliore dei modi ai nastri di partenza della nuova Serie A, che promette ancora una volta grande spettacolo dall’inizio alla fine. Andiamo allora a vedere quali sono i primi affari chiusi e come si stanno muovendo i club italiani in questi primi giorni della sessione estiva dei trasferimenti.

DOPPIO COLPO MILAN, ATTESA PER LE ALTRE BIG – Per quanto riguarda le big, in questa prima fase è stato il Milan a fare la voce grossa. Il Diavolo, nonostante abbia impiegato un po’ di tempo per scegliere l’allenatore, è poi riuscito subito ad accontentarlo con l’arrivo di due calciatori molto importanti, la cui spesa complessiva si aggira sui 100 milioni di euro. I rossoneri hanno infatti preso prima il centravanti Gonçalo Ramos dal PSG e poi hanno chiuso con la Lazio per l’arrivo del difensore spagnolo Mario Gila.

L’Inter al momento ha portato a termine un solo acquisto e si tratta del portiere Ivan Provedel, anche se sembra molto vicino all’esterno destro Anan Al Khalili, mentre la Juventus (che per la porta sogna El Dibu Martinez) ha finora concluso solo l’acquisto del giovane Jeff Ekhator dal Genoa. Ancora ferme al momento Roma e Napoli, che stanno valutando attentamente il da farsi per far quadrare i conti.

FIORENTINA SCATENATA MA SI MUOVE PURE L’ATALANTA – La squadra più scatenata in questa prima fase di mercato è però la Fiorentina, fermamente intenzionata a mettersi alle spalle una stagione decisamente negativa. La Viola ha scelto di ripartire da mister Fabio Grosso e il ds Fabio Paratici si è mosso alla grande in questi giorni per mettergli subito a disposizione dei nuovi innesti di alto livello. Difesa rifondata con gli arrivi del brasiliano Viery e dell’ex Genoa Radu Dragusin, ma il vero colpo è arrivato nelle ultime ore con l’acquisto dall’Udinese di Arthur Atta. Il francese era ambito da tanti grandi club, ma i gigliati non hanno perso tempo e hanno chiuso un super affare.

Non scherza nemmeno il Como che si è subito fatto trovare pronto nei primi giorni di trattative per inserire degli elementi funzionali a completare la rosa di Fabregas in vista della Champions. I lariani si sono rifatti il look sugli esterni con gli arrivi dei brasiliani Yan Couto e Kaiki, mentre per la mediana è stato scelto Luis Milla, prelevato dal Getafe. Anche l’Atalanta ha battuto il primo colpo andando a prendere dal Cagliari un centrocampista di qualità e duttilità come Gianluca Gaetano, molto apprezzato da mister Maurizio Sarri. La Lazio ha tesserato il solo Pedraza a parametro zero, mentre il Torino si è assicurato Gaetano Oristanio. L’Udinese ha sorpreso con l’arrivo del talento spagnolo Unai Gomez dall’Athletic Bilbao, mentre il neopromosso Venezia si è già assicurato Bella-Kotchap, Helgason e Basic.