LECCE – Definito il calendario delle amichevoli in Austria: quattro test per i giallorossi

L’U.S. Lecce ha ufficializzato il programma delle gare amichevoli che la prima squadra disputerà durante il ritiro precampionato in Austria. Il soggiorno oltreconfine, che inizierà mercoledì 15 luglio, si protrarrà fino a sabato 1° agosto.

Nel corso di queste due settimane di preparazione, i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco affronteranno tre test ufficiali già definiti più un altro in corso di definizione per mettere minuti nelle gambe e verificare lo stato della condizione atletica, in attesa dell’esordio in Coppa Italia del 17 a Palermo e di quello del 23 agosto in campionato a Venezia.

Questo il programma dettagliato dei test amichevoli confermati:

Haladás VSE – Lecce: domenica 19 luglio, ore 17:30, presso l’Haladás Sportkomplexum a Szombathely (Ungheria).

Lecce – Politehnica Timișoara: mercoledì 22 luglio, ore 17:30, presso il Complesso Sportivo di Fürstenfeld.

Lecce – NK Istra: sabato 25 luglio, ore 17:30, presso il Complesso Sportivo di Fürstenfeld.

Mercoledì 29 luglio: è in fase di programmazione un’ulteriore amichevole, il cui avversario e i dettagli logistici verranno definiti e comunicati nei prossimi giorni.