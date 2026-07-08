LECCE – Diramati i convocati (in due gruppi) per il raduno: scatta l’ora dei test prima del volo in Austria

La macchina dell’U.S. Lecce è pronta a rimettersi in moto. In vista del calcio d’inizio ufficiale della stagione sportiva 2026/27, il club salentino ha diramato la lista dei calciatori convocati per l’imminente raduno in sede. Come già programmato per ottimizzare al meglio le scadenze e i carichi di lavoro dello staff tecnico, medico e fisioterapico guidato da mister Eusebio Di Francesco, i giocatori sono stati suddivisi in due blocchi distinti.

Il Gruppo 1 aprirà le danze ritrovandosi in sede nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio. A partire dal giorno successivo, i calciatori sosterranno i primi test atletici da campo sul rettangolo verde del Centro Sportivo di Martignano e si sottoporranno alle visite di rito presso il Centro BioLab di Cutrofiano. Nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio, questo primo scaglione salirà sul volo per l’Austria per dare il via al ritiro di Bad Loipersdorf, con la prima seduta d’allenamento fissata per il giorno seguente al complesso sportivo di Fürstenfeld. Il Gruppo 2, composto prevalentemente da elementi futuribili e giovani in rampa di lancio o in uscita, si aggregherà invece la settimana successiva seguendo il medesimo iter.

Dando uno sguardo all’elenco dei convocati balza subito all’occhio la presenza del terzino Antonino Gallo nel primo blocco, segnale che – nonostante le forti sirene di mercato provenienti dalla Turchia – il calciatore resta a tutti gli effetti a disposizione del tecnico. Nel primo gruppo figurano i big della rosa a partire dai portieri Falcone e Früchtl, i difensori Gaspar e Jean, i centrocampisti Maleh (di ritorno dall’ennesimo prestito), Berisha, Coulibaly e Fofana, fino agli esterni offensivi Banda e Pierotti e ai centravanti Burnete e Stulic. Gorter fa parte del primo gruppo, Kovac del secondo. Di seguito la composizione dettagliata dei due gruppi stabiliti dalla società:

GRUPPO 1 (Raduno il 12 luglio)

Portieri: Falcone (1995), Früchtl (2000), Lupo (2009), Penev (2008).

Marcatori: Gaspar (1997), Jean (2000), Pérez (2005), Siebert (2002), Tiago Gabriel (2004).

Esterni difensivi: Gallo (2000), Ndaba (1999), Veiga (2002).

Centrocampisti: Berisha (2003), Coulibaly (1996), Fofana (2003), Gandelman (2000), Gorter (2005), Kaba (2001), Maleh (1998), Ngom (2004).

Esterni offensivi: Banda (2001), Laerke (2007), Onyemachi (2007), Pierotti (2001), N’Dri (2000).

Attaccanti centrali: Burnete (2004), Esteban (2006), Štulić (2001).

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GRUPPO 2 (Raduno la settimana successiva)

Portieri: Borbei (2003), Samooja (2003).

Marcatori: Esposito (2005), Pehlivanov (2006), Scott (2006).

Esterni difensivi: Addo (2005), Kouassi (2003), Ubani (2005).

Centrocampisti: Kovac (2005), Marchwiński (2002), McJannet (2004), Sala (2001).

Esterni offensivi: Delle Monache (2005).