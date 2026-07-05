LECCE – Colpo di scena sul mercato: Ramadani ceduto al Corum, ora i turchi stringono per Gallo

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno ha scosso il tardo pomeriggio del mercato giallorosso: Ylber Ramadani lascia il Lecce per trasferirsi a titolo definitivo al Corum FK, club neo promosso nella massima serie turca. La trattativa è decollata e si è conclusa rapidamente sulla base di un accordo biennale (con opzione per il terzo anno) a cifre molto importanti per il centrocampista albanese, mentre nelle casse della società di Via Costadura andrà circa un milione di euro. Nonostante il Lecce abbia tentato di opporsi alla cessione, la forte volontà del calciatore, che aveva già blindato l’intesa con il club acquirente, ha reso inevitabile la fumata bianca.

Ramadani saluta il Salento dopo tre stagioni intense in cui è diventato un idolo indiscusso della tifoseria, soprattutto per la corsa e la grinta dimostrata, collezionando esattamente 100 presenze in A e 3 reti più una manciata di presenze in Coppa Italia. Nell’ultimo campionato si era consacrato come un titolare inamovibile nello scacchiere di Eusebio Di Francesco, saltando una sola gara per squalifica e trasformandosi nel vero leader carismatico dello spogliatoio. La sua partenza obbliga adesso il direttore sportivo Stefano Trinchera a ritornare sul mercato alla ricerca di un sostituto che possieda lo stesso temperamento e le medesime caratteristiche da guerriero.

L’asse di mercato con il Corum FK, tuttavia, non si esaurisce qui. La dirigenza turca è infatti intenzionata a fare sul serio anche per Antonino Gallo, il cui profilo era stato il primo obiettivo del club in questa sessione. Se da un lato i turchi hanno già trovato un principio d’intesa con il terzino palermitano, manca ancora l’accordo economico con il Lecce: l’offerta attuale è ritenuta decisamente distante dai 4,5-5 milioni di euro richiesti da via Costadura, che ha recentemente prolungato il contratto del giocatore fino al 2027 esercitando l’opzione di rinnovo.

Gallo rappresenta una colonna storica del club: con le sue 190 presenze (condite da 1 gol e 13 assist) è l’unico superstite della rosa arrivato prima dell’era Corvino, scovato dall’ex ds Meluso nell’estate del 2019 dopo il fallimento del Palermo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se anche per il laterale sinistro si spalancheranno le porte di un futuro all’estero o se la distanza tra la domanda e l’offerta congelerà la trattativa.

—

La nota ufficiale delle ore 17: L’U.​S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ylber Ramadani al Çorum FK.