LECCE – L’organigramma completo dell’area tecnica di Prima Squadra e del Settore giovanile

L’U.S. Lecce ha definito ufficialmente la struttura organizzativa che guiderà le attività sportive per la stagione, delineando con precisione i ruoli chiave sia per la Prima Squadra che per il vivaio. La responsabilità dell’intera Area Tecnica è affidata a Stefano Trinchera, figura centrale nella gestione strategica del club. Al suo fianco, la fondamentale attività di individuazione dei talenti per la Prima Squadra e per la formazione Primavera sarà coordinata da Fabio Piluso nel ruolo di Capo Scouting, mentre la gestione tecnica della Primavera nel ruolo di Coordinatore tecnico spetterà a Giovanni De Toma.

Per quanto riguarda il Settore Giovanile, la società ha optato per una ripartizione netta e specializzata delle competenze per favorire la crescita dei giovani atleti. La guida dirigenziale della scuola calcio e delle formazioni giovanili è affidata al Responsabile Francesco Lillo, supportato da Andrea D’Amblè in qualità di Coordinatore Tecnico. La preparazione atletica e lo sviluppo biologico dei ragazzi saranno invece supervisionati da Carmelo Bardicchia, che assume l’incarico di Coordinatore dell’Area Fisica. Infine, il monitoraggio costante delle promesse del territorio e dei profili emergenti su scala nazionale sarà guidato dall’esperto Primo Maragliulo, nominato Capo Scouting per il Settore Giovanile. Questa struttura mira a consolidare un modello societario piramidale ed efficiente, capace di creare una linea di continuità diretta tra le categorie giovanili e il professionismo.