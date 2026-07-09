ATLETICO RACALE – Scelto il nuovo allenatore biancazzurro: sarà Graziano Tartaglia

Sarà Graziano Tartaglia il successore di Pietro Sportillo (passato alla guida del Taurisano) sulla panchina dell’Atletico Racale. Il club del presidente Francesco Cimino, nel tardo pomeriggio di ieri, ha infatti ufficializzato l’ingaggio del tecnico ex Aradeo, Otranto, Galatina e Tricase – tra le altre – classe 1980: “La scelta di mister Tartaglia – recita la nota dell’Atletico Racale – non è causale: cerchiamo un profilo che conosca profondamente le insidie e il prestigio del nostro campionato di Eccellenza e la sua carriera parla chiaro: competenza, dedizione e una capacità consolidata di plasmare squadre vincenti e dal carattere forte”.

Per il presidente biancazzurro Cimino, “Tartaglia incarna perfettamente lo spirito che vogliamo dare alla nostra squadra. È un allenatore preparato che ha dimostrato sul campo di saper valorizzare i gruppi, in particolare i giovani, e ottenere risultati di spessore. La sua esperienza nel panorama calcistico pugliese sarà una risorsa fondamentale per affrontare una stagione difficile e ambiziosa come quella che ci attende. A nome di tutta la dirigenza, il mio più caloroso benvenuto al mister: siamo pronti a scrivere insieme una nuova pagina importante per i nostri colori”.