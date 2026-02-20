LECCE – I convocati di mister Di Francesco per la sfida all’Inter
Tra i convocati di mister Eusebio Di Francesco in vista di Lecce-Inter di domani (ore 18), mancano solamente gli infortunati Berisha e Camarda.
PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
18. Jean
3. Ndaba
13. Pérez
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
8. Fofana
16. Gandelman
14. Helgason
36. Marchwiński
79. Ngom
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
19. Banda
99. Cheddira
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
9. Štulić