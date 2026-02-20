LIVE! SERIE C/C – Risultati 28ª giornata, classifica e prossimo turno
LIVE! SERIE C/C – Risultati 28ª giornata, classifica e prossimo turno
— RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI —
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 29
sab. 28/02 h 14.30: Cavese-A. Cerignola, Trapani-Atalanta U23; h 17.30: AZ Picerno-Team Altamura, Foggia-Casarano;
dom. 01/03 h 12.30: Potenza-Benevento, Siracusa-Casertana; h 14.30: Cosenza-Sorrento, Giugliano-Latina, Monopoli-Crotone, Salernitana-Catania
(in collaborazione con calciowebpuglia.it)