LECCE – Come l’anno scorso col Genoa: si apre e si chiude col Venezia. Il calendario giallorosso

Da Parma è stato ufficializzato il calendario della Serie A 2025/26. Il Lecce esordirà in trasferta a Venezia contro i lagunari e, come l’anno scorso contro il Genoa, chiuderà il campionato, dopo nove mesi, sempre contro il Venezia al Via del Mare. Il Lecce ha inaugurato un campionato col Venezia nel torneo di Serie B 1991/92 ma a campi invertiti, ossia al Via del Mare e non al Penzo.

Il calendario del Lecce:

GIORNATA 1: Venezia-Lecce 23.08

GIORNATA 2: Lecce-Roma 30.08

GIORNATA 3: Cagliari-Lecce 06.09

GIORNATA 4: Lecce-Monza 13.09

GIORNATA 5: Milan-Lecce 20.09

GIORNATA 6: Lecce-Bologna 11.10

GIORNATA 7: Udinese-Lecce 18.10

GIORNATA 8: Lecce-Juventus 25.10

GIORNATA 9: Frosinone-Lecce 28.10

GIORNATA 10: Lecce-Genoa 01.11

GIORNATA 11: Torino-Lecce 08.11

GIORNATA 12: Lazio-Lecce 22.11

GIORNATA 13: Lecce-Atalanta 29.11

GIORNATA 14: Napoli-Lecce 06.12

GIORNATA 15: Lecce-Sassuolo 13.12

GIORNATA 16: Lecce-Inter 20.12

GIORNATA 17: Como-Lecce 03.01

GIORNATA 18: Lecce-Parma 06.01

GIORNATA 19: Fiorentina-Lecce 10.01

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GIORNATA 20: Lecce-Udinese 17.01

GIORNATA 21: Lecce-Torino 24.01

GIORNATA 22: Genoa-Lecce 31.01

GIORNATA 23: Lecce-Napoli 07.02

GIORNATA 24: Monza-Lecce 14.02

GIORNATA 25: Lecce-Frosinone 21.02

GIORNATA 26: Bologna-Lecce 28.02

GIORNATA 27: Lecce-Como 07.03

GIORNATA 28: Parma-Lecce 14.03

GIORNATA 29: Roma-Lecce 21.03

GIORNATA 30: Lecce-Lazio 04.04

GIORNATA 31: Juventus-Lecce 11.04

GIORNATA 32: Sassuolo-Lecce 18.04

GIORNATA 33: Lecce-Milan 25.04

GIORNATA 34: Lecce-Cagliari 02.05

GIORNATA 35: Inter-Lecce 09.05

GIORNATA 36: Lecce-Fiorentina 16.05

GIORNATA 37: Atalanta-Lecce 23.05

GIORNATA 38: Lecce-Venezia 30.05

Le date, poi, saranno soggette a variazioni dopo la comunicazione degli anticipi e dei posticipi televisivi per ogni giornata.

Prima giornata: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce.

QUI il calendario completo