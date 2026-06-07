EVENTI – Il Salento ospita il 55° Campionato nazionale avvocati: le toghe leccesi alla difesa dello Scudetto

Il Salento ospiterà la fase finale dell’edizione 2026 del Campionato Nazionale di calcio FIGC tra avvocati, magistrati e notai, la competizione più antica tra quelle riservate ai professionisti. Il torneo, nel corso degli anni, ha visto protagonisti personaggi poi affermatisi nelle istituzioni e nei club calcistici, come l’attuale presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, e il presidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno.

Le gare si disputeranno nei Comuni di Ugento e Melissano, che accoglieranno le 12 compagini finaliste: Palermo, Gela, Catania ASD, Catania Forum, Reggio Calabria, Cosenza, Lecce, BAT, Foggia, Torre Annunziata, Afragola e Salerno. Le toghe di Lecce scenderanno in campo per difendere lo Scudetto, mentre Salerno e Foggia difenderanno rispettivamente la Coppa Italia e il Trofeo Galeotti.

L’intera manifestazione, che comprende il 55° Campionato Nazionale Forense, l’8ª Coppa Italia, il 5° Trofeo Valentino Galeotti e la 2ª Coppa Avvocati Europei, è coordinata dall’avvocato Giuseppe Mastrangelo insieme al professor Luigi Melica e ai sindaci Massimo Lecci (Ugento) e Alessandro Conte (Melissano).

Gara inaugurale l’11 giugno alle 17 a Ugento tra Bat e Palermo; a seguire, alle 19, Gela-Salerno; alle 17 a Melissano Torre Annunziata-Foggia e alle 19 Catania Forum-Reggio Calabria. Nei giorni seguenti si procederà con quarti, semifinali e finali: la primo e secondo posto è in programma a Ugento alle ore 11 di domenica 14; la terzo e quarto posto a Melissano, alla stessa ora. La Coppa Galeotti si giocherà all’Heffort di Parabita.

Oltre alle sfide sul campo, sabato 13 giugno le sale del Comune di Ugento ospiteranno il convegno scientifico intitolato “La riforma del calcio italiano, tra autonomia dell’ordinamento sportivo e tutela dei giovani talenti”. L’evento è organizzato da un tavolo composto da Unisalento, Heffort Sport Village di Parabita e l’Ordine degli Avvocati di Lecce. I professori Luigi Melica (Unisalento) e Maria D’Onghia (Università di Foggia) guideranno i contributi scientifici per proporre una riforma della FIGC mirata a rimettere i giovani al centro del sistema calcio.