LECCE – Attacco rivoluzionato: Cheddira torna a Napoli, Camarda a casa Milan

Era nell’aria, e ieri alle 18 è diventato ufficiale: l’A.C. Milan ha esercitato il diritto di controopzione su Francesco Camarda, strappandolo definitivamente al Lecce. La mossa del club rossonero è arrivata al primo giorno utile dalla comunicazione giallorossa, che martedì aveva ufficializzato l’esercizio del diritto di riscatto versando circa tre milioni di euro. Il Milan ha risposto con una cifra superiore – circa quattro milioni – assicurandosi il cartellino del proprio gioiello. Una sconfitta sportiva prevista per il Lecce, che però porta a casa un milione di plusvalenza netta come contributo per la valorizzazione del classe 2008.

Camarda era arrivato nel Salento la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-opzione a favore del Milan. Diventato maggiorenne proprio nel corso della stagione e durante il suo recupero dall’intervento alla spalla, l’attaccante, con la maglia del Lecce, ha collezionato 21 presenze in Serie A e un solo gol, oltre a due apparizioni in Coppa Italia con un assist. Il gol è storia: il 28 settembre 2025, al 4° minuto di recupero, ha firmato il 2-2 contro il Bologna, diventando il più giovane marcatore della storia giallorossa in Serie A a 17 anni, sei mesi e 18 giorni, migliorando il record di Valerij Bojinov di circa due mesi.

Il suo percorso in nazionale racconta però di un potenziale talento fuori scala. Con l’Under 17 ha segnato 11 gol in 17 presenze, guidando l’Italia alla conquista dell’Europeo di categoria nel giugno 2024. Con l’Under 21 è diventato il più giovane marcatore della storia azzurra, esordendo il 10 ottobre 2025 contro la Svezia. Circa due settimane fa, a 18 anni, ha debuttato persino in nazionale maggiore, subentrando nella gara amichevole contro il Lussemburgo.

Ecco perché il Milan non poteva lasciarlo andare. La società rossonera ha fatto i conti, ha pagato il sovrapprezzo e ha blindato un investimento su cui costruirà buona parte del proprio futuro offensivo. Il Lecce, invece, riparte da zero in attacco: Cheddira non è stato riscattato, Camarda torna a Milano. Trinchera ha del lavoro da fare.