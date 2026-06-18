VOLLEY – Finali Open Misto FIPAV, la Puglia domina: Specchia oro, Fisiolife San Cesario bronzo

Si conclude con il terzo gradino del podio tricolore l’esperienza della Fisiolife San Cesario Volley alle finali nazionali Open Misto FIPAV, andate in scena il 13 e 14 giugno a Campobasso. La compagine salentina ha messo al collo il bronzo superando 3-0 l’Asd Volley Cirò Marina nell’atto conclusivo per la conquista del podio.

Il cammino del gruppo allenato da Simone Pireno era partito nel migliore dei modi, con il primato nel girone della fase eliminatoria. La corsa verso il titolo si è interrotta in semifinale contro il Volley Specchia, altra formazione salentina (San Cesario e Specchia erano le uniche due rappresentanti pugliesi in gara) alla fine vincitrice dell’intera manifestazione. La regione porta così a casa una doppietta storica: oro al Volley Specchia, bronzo a San Cesario.

Traguardo di peso per una realtà sportiva come la Fisiolife, fondata appena un anno fa, già in grado di emergere a livello nazionale in una rassegna federale che ha radunato 12 società da ogni angolo d’Italia e che ha premiato la Volley Specchia. Per la società di San Cesario, il risultato ottenuto rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di crescita avviato nell’ultima stagione, all’interno di un progetto che punta a consolidare la presenza della pallavolo sul territorio e a sviluppare un’attività sportiva strutturata, sia sul piano agonistico, sia su quello della partecipazione.