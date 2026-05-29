LECCE – Anticipazione ‘Report’ sui rapporti tra Corvino e l’agente Fali Ramadani

A poche ore dall’annuncio (informale, non ufficializzato) della richiesta di Pantaleo Corvino di prendersi un periodo di riposo dal ruolo di dt del Lecce, arriva l’annuncio di Report, storica trasmissione d’inchieste giornalistiche in onda su Rai3, che preannuncia un servizio sul mondo del calcio e, in particolare, sui rapporti tra il dirigente di Vernole e l’agente dei calciatori Fali Ramadani.

Il “lancio” di Report parla di approfondimenti sulle operazioni di mercato concluse tra il Lecce e Ramadani ma anche a quelle che risalgono al periodo in cui Corvino era nei quadri della Fiorentina. Secondo Report, nel 2019 lo stesso Ramadani versò 350.000 nelle casse della Corvino Management, controllata dal figlio di Pantaleo, Romualdo.

Nella breve clip di Report è riportato uno stralcio dell’intervista realizzata con Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce: «Conflitti di interessi? Queste sono cose su cui vale la pena approfondire, possono essere potenziali conflitti di interessi. Bisogna capire l’origine delle somme e se sono legate a operazioni fatte col Lecce. Risalgono a periodi precedenti, ne ero certo. Se due agenti collaborano per operazioni che non hanno nulla a che fate col Lecce, sono fatti loro. Ramadani poi lavora tantissimo col Lecce, ma ahimè abbiamo una quantità di agenti con cui abbiamo a che fare sistematicamente, diverse decine».

La trasmissione andrà in onda domenica sera.