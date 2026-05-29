AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 29ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 29
FC Galatone-Presicce Acquarica 6-2
Atl. Ascla Tiggiano-Aradeo 0-2
Poggiardo-Salento Over Seclì 5-1
FC Castrignano-Pol. Uxentum 2-3
C.D. Melissano-E. Coluccia Cutrofiano 2-1
Fatac Scorrano-City Gas Revolution 3-2
CLASSIFICA
Poggiardo 75
Salento Over Seclì 58
Alixias 57
Aradeo 55
Atl. Ascla Tiggiano 53
FC Galatone 53
Fatac Scorrano 46
C.D. Melissano 45
FC Castrignano 35
Galatone Romidò 26
E. Coluccia Cutrofiano 24
Presicce Acquarica 17
Pol. Uxentum 17
City Gas Revolution 15
Salve/Morciano 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 30 – ULTIMA
Salento Over Seclì-Galatone Romidò 29 mag. h 20.30
Presicce Acquarica-Aradeo 30 mag. h 16
Atl. Ascla Tiggiano-Poggiardo 30 mag. h 16
E. Coluccia Cutrofiano-FC Galatone 1 giu. h 20.30
Alixias-City Gas Revolution 3 giu. h 20.30
FC Castrignano-Fatac Scorrano 3 giu. h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
27 RETI: Giuri V. (Aradeo);
23 RETI: Misciali G. (Salento Over Seclì);
17 RETI: Scarlino M. (CG Revolution)
(…)